Xiaomi Mi Notebook 14: prezzi contenuti e specifiche interessanti

Xiaomi ha appena presentato due nuovi notebook con Windows 10: Mi Notebook 14 e Mi Notebook 14 Horizon Edition. Due prodotti con un design molto curato e delle specifiche tecniche che dovrebbero assicurare delle discrete prestazioni.

I dispositivi, composti da alluminio e magnesio, saranno in vendita a partire dal prossimo 17 giugno in alcuni mercati. Non manca la tecnologia che permette di sbloccare il laptop grazie all’ausilio di Mi Band (disponibile su Amazon). Scopriamo subito le specifiche tecniche.

Xiaomi Mi Notebook 14

Display da 14 pollici con risoluzione FullHD (1.920 x 1.080 pixel);

da 14 pollici con risoluzione FullHD (1.920 x 1.080 pixel); Processore Intel Core i5-10210U ;

; GPU Intel UHD Graphics 620 o Nvidia MX250 ;

o ; 8 GB di RAM;

di RAM; 256/512 GB di memoria interna;

di memoria interna; Sistema operativo Windows 10;

Wi-Fi 802.11 ac, Bluetooth 5.0;

Batteria della durata stimata di 10 ore;

Mi Webcam HD;

Sistema operativo: Windows 10.

Il prezzo di questo primo modello oscilla tra 490 euro e 560 euro, in base al taglio scelto e alla scheda video.

Xiaomi Mi Notebook 14 Horizon Edition

Display da 14 pollici con risoluzione FullHD (1.920 x 1.080 pixel);

da 14 pollici con risoluzione FullHD (1.920 x 1.080 pixel); Processore Intel Core i5-10210U o Intel Core i7-10510U ;

o ; GPU Nvidia MX350 ;

; 8 GB di RAM;

di RAM; 256/512 GB di memoria interna;

di memoria interna; Sistema operativo Windows 10;

Wi-Fi 802.11 ac, Bluetooth 5.0;

Batteria della durata stimata di 10 ore;

Mi Webcam HD;

Sistema operativo: Windows 10.

Sarà il modello premium di questa serie con un costo leggermente più alto, restando comunque molto contenuto. Mi Notebook 14 Horizon Edition avrà un costo tra 640 e 700 euro.