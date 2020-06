Xiaomi Mi Band 4: in Europa arriva una nuova variante

Xiaomi si prepara a lanciare anche in Europa una nuova variante di Mi Band 4 con il chip NFC. Questa funzione è disponibile già da diverso tempo nel dispositivo commercializzato in Cina, ma non in quello europeo. Oggi è arrivato l’atteso annuncio: la versione di Mi Band 4 con NFC sbarcherà in Europa e le vendite partiranno dalla Russia.

Come sappiamo, Mi Band 5 sarà svelata il prossimo 11 giugno e dovrebbe presentare ai consumatori diverse novità, tra cui nuovi sensori e un display più ampio. Secondo le prime indiscrezioni, la smartband potrebbe però non includere il modulo NFC nel mercato europeo. Il produttore ha però annunciato di essere intenzionato a modificare Mi Band 4 (disponibile su Amazon).

Dal 16 giugno, inizialmente in Russia e poi nel resto d’Europa, Xiaomi lancerà una variante della smartband compatibile con la tecnologia NFC. In una prima fase, l’unico circuito bancario compatibile sarà MasterCard (Visa dovrebbe arrivare successivamente). Gli utenti dovranno inserire la propria carta nell’applicazione Mi Fit. Non si esclude che successivamente arrivino piattaforme come Google Pay e PayPal (entrambe molto utilizzate in Europa). Il dispositivo permetterà quindi di effettuare pagamenti ovunque e in pochissimo tempo. Questa nuova variante avrà un rincaro del 30% rispetto al precedente prezzo.