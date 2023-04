Era inevitabile e alla fine è successo. Anche il mercato degli indossabili ha finito col vedere un ventaglio immenso di proposte con conseguente confusione per gli utenti. Con la recensione odierna, che vede protagonista la nuova Redmi Smart Band 2, oltre a scoprire le potenzialità di questo prodotto proveremo quindi ad analizzare questo fenomeno e i suoi effetti, cercando di mettere un po’ di ordine in questo affollato segmento del mercato tecnologico.

Smartwatch. Sportwatch. Sportband. Chi più ne ha, più ne metta. Sono sempre di più infatti le proposte che affollano quello che in gergo viene definito comunemente come mercato degli orologi smart, anche se il più delle volte viene formato da prodotti che di smart hanno veramente poco. Con prezzi che oscillano infatti da poche decine di euro, fino ad arrivare a listini ben più alti addirittura di alcuni smartphone medio gamma, è facile comprendere come le capacità e le potenzialità dei vari prodotti siano sostanzialmente molto diverse, anche se rientranti “a forza” nella stessa categoria.

Con la recensione di oggi della Redmi Smart Band 2 analizzeremo i punti di forza di questo prodotto in relazione al suo prezzo (che rientra proprio nel primo segmento entry dato il suo listino ufficiale di circa 30 euro), tenendo però sempre bene a mente che mai come in questo mercato meno si spende, meno ci si porta a casa. Con un rivale domestico denominato Xiaomi Smart Band 7, questa proposta a marchio Redmi avrà davvero le sue chance di sopravvivenza?

Dimensioni e qualità costruttiva

In principio gli smartwatch. Dispositivi elettronici che con il loro design ispirato agli orologi “classici” cercavano di camuffare la loro anima tech in linee tradizionali. Poi arrivano le smart band, dispositivi di approccio completamente diverso che provavano a portare un set di funzionalità base in un form factor decisamente più minimal e pensato per essere meno invasivi possibile alla prova della “vestibilità”.

Dall’unione di questi due mondi sono poi nate le sport band, una sorta di fusione che vede un design ibrido a metà fra le due realtà, per offrire agli utenti un’area di interazione più ampia senza diventare troppo ingombrante. Redmi Smart Band 2 non è altri che un ulteriore esponente di questa categoria di prodotti, con le sue linee che la mettono esattamente a metà fra quella che potrebbe essere una comune “Mi Band” e le forme di un classico “Apple Watch”.

Negli anni queste proposte hanno saputo sempre più prendere piede, basti pensare alle tante proposte pensate dai vari brand proprio per questa nicchia di mercato, grazie proprio a un rapporto dimensioni/ingombro generale in grado di strizzare l’occhio a diversi scenari e occasioni d’uso.

Con un pubblico quindi ampio e variegato, questi prodotti non sono però mai riusciti a diventare completi. Difficile accontentare tutti, partendo da coloro che necessitano banalmente di un contapassi dalle dimensioni di display più ampie di una normale smart band, arrivando fino a coloro che necessitano di funzioni più avanzate ma che non dispongono del budget necessario per un vero e proprio smartwatch completo.

Proprio questa natura ibrida è la causa del proliferare di tante proposte dai vari brand, che nel tentativo di acchiappare più quote di mercato possibili sfornano prodotti (sempre più simili) in continuazione, andando a rendere vicino alla saturazione un mercato che nonostante le premesse iniziali non è mai esploso.

Nel caso specifico della Redmi Smart Band 2, la qualità costruttiva è buona se paragonata al prezzo, con un cinturino in silicone che seppur presenti una tendenza a raccogliere tanto sporgo e sudore, non mi ha deluso nelle mie giornate di test. Anche la superficie del display, con curvature effetto 2D, mi ha convinto, seppur il trattamento anti-impronta sbandierato da Xiaomi non sembri in realtà presente alla prova dei fatti. Spessore generale poi in linea con il prezzo di riferimento.

Display, ok le dimensioni ma la qualità?

Ma se gli sportwatch hanno quindi display più grandi delle smart band, come è possibile che si trovino prodotti di questa categoria con prezzi inferiori?

Purtroppo come spesso accade in questi casi, è la qualità a farne le spese. Prendendo sempre come esempio la Band 7, questa proposta Redmi è si dotata di un pannello più grande ma la qualità generale è nettamente inferiore. A partire dalla tecnologia del pannello, che passa da OLED a TFT, passando per la qualità di scorrimento e la luminosità massima (manca anche luminosità automatica), sono proprio tutti i fondamentali a risultare solo poco più che sufficienti.

Avere quindi un pannello potenzialmente più grande, senza poi avere un reale beneficio visti i deficit qualitativi, appare quindi come un controsenso. Controsenso che caratterizza la quasi totalità di prodotti che condividono il posizionamento di prezzo entry di questa soluzione made by Redmi.

Software non in grado di sfruttare la maggiore area di interazione

Con un area di interazione maggiore, gli utenti sarebbero poi invitati ad aspettarsi funzionalità ben congegniate al fine proprio di trarre il massimo beneficio da questo elemento.

A questi prezzi però non è possibile aspettarsi poi granché e anche con questo prodotto non ci cambia registro. Le funzionalità generali sono infatti quelle di una comune Xiaomi Smart Band, con la semplice possibilità di vedere riprodotti i caratteri e i vari menù in un area più ampia. Non esiste nessuna funzionalità dedicata pensata per le notifiche, che consiglio di disattivare e non tenere attive vista la sostanziale inutilità di fruizione e interazione, così come non esiste uno store di applicazioni pensato per ampliare le funzionalità. A differenza di altri prodotti manca pure il supporto ad Alexa, mancando completamente non solo lo speaker ma anche il microfono.

L’applicazione companion da installare sul proprio smartphone è ben curata e offre una grafica curata e accattivante, in stile MIUI 13/14. Non manca sotto questo punto di vista nulla e la qualità/stabilità di connessione nella mia settimana di test si è rivelata molto buona.

Da telefono si possono scegliere quali elementi, fra quelli installati di default da Xiaomi, si possono mostrare o meno al polso, così come settare volendo sveglie e notifiche.

Batteria

Con il cavetto in dotazione nella confezione (manca l’adattatore a muro) si può procedere alla ricarica del proprio orologio smart tramite un supporto magnetico posto alla base di esso. L’autonomia dichiarata da Xiaomi è di circa 14 giorni.

Durante le mie giornate in sua compagnia ho potuto notare una scarica abbastanza lineare attorno al 15% giornaliero, per un totale quindi teorico di circa una settimana con il mio uso (in assenza di allenamenti registrati).

Xiaomi Redmi Smart Band 2, forse meglio guardare altrove?

Una batteria non stellare. Un display che non fa gridare al miracolo. Software basico e che non prevede possibilità di ampliamento futuro. Tanti gli elementi di questa Redmi Smart Band 2 che punta tutto su design perdendo un po per strada la sostanza.

Vero, circa 30 euro sono una cifra forse quasi irrisoria che potrebbe far passare sopra ai difetti elencati in sede di recensione. Costare poco però non deve essere usato come pretesto per giustificare un funzionamento che non è secondo me in linaa con le aspettative degli utenti nel 2023 (anche quelli meno avvezzi).

Con proposte più convincenti dotate di prezzo attorno alle 50/60 euro, il mio consiglio è quello di spendere direttamente meno per comprare magari una Xiaomi Smart Band di vecchia generazione (che offre alla fine la stessa interazione generale) oppure alzare direttamente in proprio budget di quel tanto che basta per portarsi a casa prodotti più completi.