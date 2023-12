Migliori fitness tracker (dicembre 2023)

1. Fitbit Charge 6 Il migliore di fascia alta Il fitness tracker più avanzato di Fitbit ha davvero molto da offrire Ricco di funzioni , Buona autonomia Il GPS non funziona perfettamente , Misurazione della frequenza cardiaca imprecisa € 159.95 da Amazon

Il Fitbit Charge 6 è un fitness tracker discreto con un'ampia gamma di funzioni. Dispone di un sensore ECG per il monitoraggio del battito cardiaco e di un GPS. Non lo consigliamo a chi cerca un fitness tracker completo, anche se sulla carta soddisfa tutte le esigenze.

Il GPS Fitbit Charge 6 fatica a connettersi se il cinturino viene allacciato troppo stretto, mentre la precisione della frequenza cardiaca risente di una vestibilità meno rigida.

In ogni caso, se siete alla ricerca di un fitness tracker perfetto da portare con voi nella quotidianità, il Fitbit Charge 6 è un dispositivo ottimo. Inoltre, l'affidabilità del monitoraggio del sonno è superiore alla media.

2. Honor Band 7 Il migliore per il design leggero e versatile Una valida alternativa economica, affidabile e con un ampio display Dispositivo affidabile , Ottimo display , Buona autonomia Pochi cambiamenti rispetto al modello precedente , Manca il GPS € 39.9 da Amazon

Honor Band 7 è un fitness tracker dal prezzo contenuto, che offre numerose funzioni di monitoraggio della forma fisica. É sottile, leggero e comodo, con supporto per un numero di parametri superiore alla media.

Tra questi, il monitoraggio dell'ossigeno nel sangue, riservato in precedenza agli smartwatch più costosi, e i consueti strumenti per il rilevamento dei passi, della frequenza cardiaca e delle calorie bruciate. Ci sono 96 modalità di allenamento per registrare i progressi in tempo reale, e le funzioni sono molto comode e immediate da utilizzare.

La batteria dura fino a 14 giorni di utilizzo moderato e 10 giorni di utilizzo intenso, ovvero con le funzioni sempre attive e il monitoraggio regolare dell’attività sportiva.

3. Fitbit Versa 4 Il migliore per la corsa Un fitness tracker con GPS che fornisce statistiche in tempo reale Molto leggero , Buona autonomia Pochi sport supportati € 189 da Amazon

Fitbit Versa 4 è un fitness tracker leggero e comodo da indossare, dotato di accelerometro, sensore per il battito cardiaco e per l’ossigeno nel sangue, altimetro e GPS.

Il GPS integrato è piuttosto preciso e rileva accuratamente la posizione senza bisogno dello smartphone. Questo lo rende il fitness tracker ideale per i runner.

Utilizzandolo ogni giorno si riesce a ottenere un’autonomia di circa una settimana.





4. Amazfit GTS 4 Mini Il migliore per l'autonomia Compatto, economico e ricchissimo di funzioni Ottimo rapporto qualità-prezzo , Comodo e discreto Pochi miglioramenti rispetto al modello precedente , Non si può rispondere alle notifiche € 99.9 da Amazon

Se siete alla ricerca di un fitness tracker compatto ed economico, ma senza rinunciare a una bella estetica e a un dispositivo ricco di funzioni, Amazfit GTS 4 Mini è ciò che fa per voi.

L’autonomia supera la settimana anche con un uso intenso. É dotato di un luminoso display AMOLED e di connessione GNSS rapida e affidabile.

A un prezzo decisamente conveniente, questo fitness tracker vi permette di avere il monitoraggio della frequenza cardiaca, la misurazione dell’ossigeno del sangue e dello stress, inoltre potrete usufruire di oltre 120 modalità per lo sport.

Oltre che per le prestazioni, Amazfit GTS 4 Mini non delude neanche per la qualità costruttiva e il design.





5. Xiaomi Smart Band 8 Il migliore economico Il prezzo competitivo di questo fitness tracker lo rende il migliore per chi cerca un’opzione abbordabile Prezzo contenuto , Molte funzioni , Compatto, leggero e comodo Manca il GPS € 39.98 da Amazon

Lo Xiaomi Smart Band 8 svolge le sue funzioni in modo eccellente e offre un ottimo rapporto qualità-prezzo. Presenta un display accattivante, un sensore di luminosità efficiente e un tracciamento delle attività quotidiane di alto livello. É molto versatile e offre un’opzione economica per chi non cerca un dispositivo professionale.

Le dimensioni contenute (48 x 22,5 x 10,99 mm) e il peso di soli 27 grammi, con una resistenza alla pressione di 5ATM, lo rendono adatto a molteplici contesti.

Il display AMOLED da 1,62 pollici, con risoluzione di 192 x 490 pixel e luminosità di 600 nit, offre una chiara visibilità e una resa cromatica apprezzabile. Monitora parametri come lo stress, il sonno e l'ossigenazione del sangue (SPO2). Con una batteria da 190mAh, l'autonomia è di circa 10 giorni, anche con notifiche frequenti e attività sportive moderate.