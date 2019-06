DJI Osmo Pocket Recensione

DJI Osmo Pocket è un videocamera compatta, in grado di registrare video a risoluzione 4K e 60 FPS, montata su un gimbal che permette di ottenere una stabilizzazione ottimale della scena inquadrata in ogni condizione. Il termine “Pocket”, tascabile, rende perfettamente l’idea della dimensione di questo piccolo concentrato di tecnologia: potrete riporla in qualsiasi tasca, è più piccola di uno smartphone ed è leggerissima. Considerate le dimensioni, sembra quasi impossibile che riesca a mantenere le promesse offerte, cioè registrare video di qualità fino alla risoluzione 4K e 60 FPS, ma è proprio ciò che offre.

Abbiamo avuto modo di provare per alcuni giorni Osmo Pocket di DJI ed ecco la recensione (un po’ particolare) ripresa proprio con la Pocket.