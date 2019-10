I Migliori 15 giochi su Apple Arcade

Apple Arcade è il nuovo servizio di gaming su dispositivi Apple presentato lo scorso settembre. Si tratta di una grande libreria di titoli pensati appositamente per il mobile gaming e (in gran parte) sviluppati appositamente per la piattaforma Apple. Abbiamo deciso di stilare una personalissima classifica dei migliori 15 giochi presenti su Arcade. Trovate tutte le informazioni sul servizio a questo indirizzo e, per chi è interessato, la prova gratuita è disponibile per il primo mese.