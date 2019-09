The Legend of Zelda: Link’s Awakening Recensione

Analizzare il remake di The Legend Of Zelda Link’s Awakening non è un’impresa semplice. Il punto è: ha senso nel 2019 riproporre un titolo uscito 26 anni fa? Scopriamolo in questa video recensione. Se vi interessa, potete trovare il gioco nella versione classica per Nintendo Switch a 54 Euro su Amazon o la Collector Edition a partire da 125 Euro a questo indirizzo.