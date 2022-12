Come ogni domenica, Valve ha pubblicato i giochi più venduti su Steam dell’ultima settimana. Con la release di diversi titoli decisamente interessanti avvenuta negli ultimi giorni (come per esempio The Callisto Protocol), la sorpresa maggiore è stata sicuramente ritrovare, ancora una volta in classifica, Call of Duty: Modern Warfare 2. Il gioco di Infinity Ward è oramai presente nelle classifiche settimanali del client fin dalla sua uscita, datata oramai 28 ottobre 2022.

Pur essendo passato più di un mese, dunque, appare chiaro che Call of Duty: Modern Warfare 2 non abbia solamente convinto una fan base già molto numerosa tra console e PC, ma che stia riuscendo a trascinare anche una nuova fetta di utenza, tra giocatori indecisi e chi invece ha magari voglia di scoprire tutte le modalità di gioco, magari attirato da un multiplayer decisamente solido e tante novità come Warzone 2.0 e la nuova modalità DMZ.

La classifica in realtà ha visto anche altri giochi, come per esempio Red Dead Redemption 2 e Cyberpunk 2077, entrare rispettivamente in sesta e settima posizione. Valve Index (il visore per la realtà virtuale di Valve) si trova in nona posizione, preceduto solamente da Need for Speed Unbound, ultimo gioco della serie che ha debuttato proprio la scorsa settimana.

Steam Global Top Sellers Last Week 1. Steam Deck

2. Warhammer 40k: Darktide

3. COD MW II

4. The Callisto Protocol Day One Edition

5. The Callisto Protocol

6. Red Dead Redemption 2

7. Cyberpunk 2077

8. Need for Speed Unbound

9. Valve Index

10. COD MW II Vault Edition pic.twitter.com/SwIRU89v7F — Benji-Sales (@BenjiSales) December 4, 2022

In testa alla Top 10 troviamo però non un gioco, ma un altro hardware. Parliamo ovviamente di Steam Deck. Anche in questo caso stiamo parlando di una posizione occupata oramai da diverse settimane, proprio da quando i problemi di approvvigionamento sono oramai terminati. Ora è infatti possibile acquistare l’handled in totale autonomia e riceverlo nel giro di appena 2 settimane, senza nessun tipo di lista d’attesa. Una situazione che è andata a premiare l’hardware di Valve e che sta convincendo tantissimi indecisi nell’acquistarlo. Continuate a seguire Game Division per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.