4K e Steam: quanti lo usano? Ecco i risultati di un rapporto di Valve

Il 4K su Steam è la norma oramai? Per scoprirlo, ci basta leggere un rapporto di Valve stilato alla fine di ottobre: ecco tutti i dettagli.

Uno dei punti cardine della tecnologia è la sua rapida e costante evoluzione. In particolar modo all’interno dell’ambito videoludico, il pubblico apprezza e ricerca giochi sempre più avanzati a livello tecnico. Uno degli elementi che più dimostrano i passi in avanti fatti è la risoluzione: oggigiorno il 4K sta cercando di diventare la norma, persino su console dove PS4 Pro e Xbox One X si danno battaglia (seppur, spesso, solo in versione upscalata). In ambito PC, dove troviamo i veri utenti “hardcore” che puntano sull’hardware più potente disponibile, dovrebbe essere molto comune il 4K, ormai. È veramente così? Secondo un rapporto di Steam, assolutamente no.

Valve, tramite la sua ben nota piattaforma, ha stilato una lista delle componenti hardware e software più usate dai propri utenti. Come potete vedere anche qui sotto, ci sono alcune informazioni non particolarmente sorprendenti, come il fatto che la lingua più comune sia l’inglese (la versione cinese di Steam è separata, ricordiamolo) e che il sistema operativo più usato (76% circa) è Windows 10 64 bit.

Red Dead Redemption 2 è solo uno degli ultimi giochi che puntano al 4K

Per quanto riguarda la risoluzione, invece, la più utilizzata è il 1920 x 1080. È molto apprezzato anche l’utilizzo di più schermi, i quali portano la risoluzione totale a 3840 x 1080. Il 4K, invece, è sfruttato solamente da una bassa percentuale di giocatori: il 2%. Come è chiaro, non si tratta di un valore in alcun modo significato per l’industria.

Perché il 4K non è sfruttato da molti, visto che oggigiorno molto giochi puntano a tale risoluzione? Il motivo principale, probabilmente, è da trovarsi nel costo: non solo uno schermo 4K di qualità richiede un esborso superiore a un “semplice” 1080p, ma anche le macchine da gioco sufficientemente potenti da mantenere il 4K a un valido frame rate (ovvero almeno 60 fps) non hanno costi indifferenti. Come possiamo vedere, la scheda grafica più utilizzata è la NVIDIA GeForce GTX 1060, una componente dalle valide prestazioni ma sopratutto non costosa.

Pare quindi che il 4K su Steam non sia ancora la norma; diteci, voi a che risoluzione giocate?