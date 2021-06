Abandoned è sempre più un enigma, presentazione rinviata

Il 21 e 22 giugno ci sarà l’Amazon Prime Day, due giorni ricchi di offerte e sconti a tempo limitato! Per non perderne nemmeno una, date uno sguardo alla nostra pagina dedicata.

La surreale vicenda di Abandoned continua ad espandersi. Il titolo, protagonista di una sorta di teoria del complotto ed ex esclusiva PlayStation 5 avrebbe dovuto mostrarsi tra oggi (domenica 20 giugno 2021) e martedì prossimo. Il reveal sarebbe dovuto avvenire tramite un’applicazione, che sarebbe stata lanciata da Blue Box Game Studios nel corso della giornata odierna ma così non è stato.

La fantomatica app non è infatti disponibile sul PlayStation Store e come specificano gli sviluppatori è stata rinviata al 25 giugno 2021, che è un venerdì. Si tratta di un delay di ben cinque giorni, che continua ad alimentare strane teorie sul mistero di Abandoned. Il motivo del rinvio? Problemi di localizzazione e ovviamente visto che sono già stati trovati degli errori tra trailer e descrizione del gioco sul negozio digitale di PlayStation non stentiamo a crederlo. Blue Box ha comunque anticipato che l’app include “Trailers” nel titolo, facendo intenere che all’interno della stessa saranno pubblicati probabilmente più video, che spiegheranno la natura del gioco.

In seguito al rinvio, in molti stanno cominciando a dubitare che Abandoned sia un progetto legato a nomi importanti come Hideo Kojima e Konami. La folle teoria si era sviluppata guardando i precedenti legati allo sviluppatore, che in occasione di PT e Metal Gear Solid V: The Phantom Pain sfruttò un particolare sistema di teasing: non presentò assolutamente nulla in prima persona e i due progetti vennero introdotti come prime IP di studi di sviluppo indipendenti. Una strategia commerciale che funzionò ma in questo caso alcuni degli errori commessi da Blue Box Game Studios tra localizzazioni e altro, oltre che un’apertura dello studio nel 2015 stanno cominciando a far emergere la verità in merito.

The Abandoned:Trailers app got delayed for three days. Due to localization issues we had to delay it. Apologies for this. Launching friday the 25th! Also:

The app will kick off with an introduction to get you introduced with it’s purpose and how to use the app. — BLUE BOX Game Studios (@BBGameStudios) June 20, 2021

Tirando le somme, Abandoned difficilmente è un progetto che coinvolge Silent Hill, Hideo Kojima o Konami. Si tratta, molto probabilmente, di un gioco indipendente che verrà svelato tramite un inusuale metodo mai visto prima e che in futuro altri developer potrebbero attuare. Per una conferma precisa sarà comunque necessario attendere il reveal, a questo punto previsto per il 25 giugno 2021.