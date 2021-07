Abandoned: ecco quanto peserebbe l’app del trailer

Fino a settimana scorsa eravamo nel bel mezzo di un caso a dir poco sorprendente. Abandoned, il fantomatico e misterioso nuovo gioco in arrivo su PS5 stava per mostrarsi con qualcosa di nuovo in un modo alquanto particolare. Attorno al progetto si è alzato in fretta l’interesse di molteplici appassionati, i quali hanno cominciato a vederci dietro la mano di un maestro del marketing poco tradizionale come Hideo Kojima.

Dopo che Abandoned si è presentato con un breve teaser, il reveal del progetto era atteso proprio settimana scorsa, quando i ragazzi di Blue Box Games Studios avevano previsto di rilasciare una misteriosa applicazione che avrebbe svelato maggiori dettagli sul chiacchieratissimo gioco. Purtroppo quest’app è stata rimandata direttamente dal capo dello studio, il quale mettendoci la faccia ha rivelato che ora questo particolare reveal è atteso per il mese di agosto.

Nel frattempo, però, sembra che in rete siano apparse alcune primissime informazioni sull’app dedicata ad Abandoned. Ora, a quanto pare, l’applicazione sembra essere già presente all’interno del PlayStation Store. Anche se non si può ancora scaricare, è possibile notare in anticipo la dimensione di tale applicazione che corrisponde a 1.8 GB. Non sappiamo cosa ci aspetterà in questo particolare modo di fare un reveal, ma di sicuro il mistero continua ad infittirsi sempre di più.

Stando alle parole di Hasan Kahraman, il capo di Blue Box Games Studios, ci sarà da attendere ancora un po’ prima di poter sapere che cosa sarà il tanto chiacchierato Abandoned. Ad oggi la situazione attorno al titolo si è decisamente calmata, ma sappiamo quanto basti poco agli appassionati per riaccendersi, e di sicuro questo progetto è riuscito ad attirare in brevissimo tempo l’attenzione di una grossa fetta di videogiocatori.