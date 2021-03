Giochi PS5 a 40 euro o meno | Marzo 2021

Il lancio di PlayStation 5 è ormai avvenuto da diversi mesi, con diversi appassionati che sono riusciti ad entrare nella nona generazione videoludica Sony fin da subito. Altrettanti giocatori, però, stanno facendo fatica a mettere le proprie mani su una PS5, a causa della carenza di scorte che ancora oggi non riesce a soddisfare l’alta richiesta. C’è chi, arrivati a questo punto, preferisce attendere giorni migliori, mettendoci anche in conto una ludoteca di nuove esperienze non ancora capace di soddisfare il proprio palato videoludico.

Per tutti coloro che invece sono riusciti a mettersi in casa una nuova e fiammante PlayStation 5, ci sono sul mercato tutta una serie di prime esperienze next-gen che sapranno sicuramente tenere impegnati nell’attesa della prossima grande produzione in arrivo sulla console Sony. Ma la domanda sorge spontanea: è già possibile risparmiare qualcosa acquistando giochi PS5 ad un prezzo inferiore ai 70/80 Euro? La risposta è sì, e anche se ad oggi non sono tantissimi i giochi scontati, in questa guida all’acquisto vi proporremo i migliori giochi PlayStation 5 a 40 Euro o meno.

Giochi PlayStation 5 a 40 Euro o meno

Devil May Cry 5 Special Edition

Tra i primi giochi per PS5 che si possono trovare ad un ottimo prezzo scontato, troviamo Devil May Cry 5 Special Edition. Se non avete ancora giocato alla quinta incarnazione del frenetico e rocambolesco action targato Capcom, questo è la vostra occasione da non perdere per nulla al mondo. Ad un prezzo inferiore a quello di listino, ora potrete portarvi a casa uno dei titoli più adrenalinici della scorsa generazione, che su PS5 viene migliorato ed espanso in tutto. Oltre ai granitici 60FPS, questa Special Edition di Devil May Cry 5 vi permetterà di giocare tutte le missioni vestendo i panni di Vergil, così da poter padroneggiare un quarto nuovo stile di combattimento che si va ad aggiungere ai già presenti Dante, Nero e V.

Fortnite

Anche su PS5 non poteva assolutamente mancare una delle esperienze videoludiche più recenti che ha letteralmente spaccato in due il mercato. Fortnite, negli anni, è diventato un vero e proprio sandbox in cui diversi tipi di giocatori riescono sempre a trovare l’esperienza di gioco più adatta a loro. Non solo battle royale, ma anche le modalità Salva il Mondo e Creativa vanno ad aggiungere infinite ore di contenuti ad un gioco che ha già fatto la storia del medium. Inoltre, le Stagioni vanno a dare sempre una ventata d’aria fresca con aggiornamenti bi-settimanale e tutta una serie di Sfide da completare sia da soli che con un gruppo di amici.

Immortals Fenix Rising

Come potete vedere, i titoli PS5 attualmente scontati non sono numerosissimi, ma la qualità non si discute. Tra questi troviamo anche Immortals Fenix Rising, la nuova IP targata Ubisoft che si pone come un action GDR molto colorato, vario e bello carico di comicità dietro ogni angolo. Un gioco che è stato più volte affiancato a quel capolavoro Nintendo di The Legend of Zelda Breath of the Wild, ma che al suo interno possiede un’anima tutta sua. Va segnalato come il titolo sia attualmente in offerta su Amazon, per questo il basso prezzo a cui si può trovare al momento non sappiamo fino a quando durerà. Proprio per questo vi consigliamo di acquistare Immortals Fenix Rising per PS5 al più presto possibile se siete interessati, o incuriositi, a questo tipo di esperienza.

Watch Dogs Legion

A chiudere questa prima guida all’acquisto dedicata ai giochi PS5 troviamo un secondo titolo Ubisoft. Se il mood più cartoon di Immortals Fenix Rising non vi intriga, e siete in cerca di qualcosa di più distopico, allora il nuovo Watch Dogs Legion è il titolo che fa per voi. Nonostante sia il terzo capitolo principale della saga, Legion è slegato dagli eventi dei primi due Watch Dogs, così da permettere anche a chi non si è mai avvicinato alla saga di godere al meglio questa esperienza. Ambientato in una Londra distopica, dovrete mettere a ferro e fuoco la capitale inglese per liberarla dal giogo dello stato autoritario che controlla l’intera città. Come Immortals, anche Watch Dogs Legion si trova attualmente scontato su Amazon e non sappiamo quando tornerà al prezzo di listino, per questo, se siete interessati al recente titolo Ubisoft, vi consigliamo di acquistarlo al più presto.

