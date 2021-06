Abandoned: l’app attesa per oggi è stata rimandata, lo ha annunciato Kahraman

C’è un videogioco che, nelle scorse settimane, sta facendo letteralmente impazzire gli appassionati. Parliamo di Abandoned, un vero e proprio mistero che, per ora, nessuno è ancora riuscito ne a decifrare e ne a risolvere. Attorno a questo mistero si continuano ad aggirare voci che parlano di un progetto segreto che coinvolgerebbe in prima linea Hideo Kojima. Intanto che le speculazioni continuano, l’ideatore dietro al progetto, Hasan Kahraman è riapparso in video per annunciare qualcosa di nuovo.

Con il suo secondo video pubblicato su Twitter in cui ci mette la faccia, Kahraman avvisa tutti gli appassionati che l’app di Abandoned che doveva essere rilasciata proprio oggi è stata nuovamente rimandata. Stando a quanto detto in precedenza da Blue Box Games Studios, questa app avrebbe il compito di reveal del gioco in uscita su PlayStation 5, ma sembra che, stando alle parole di Kahraman, il team abbia avuto qualche difficoltà a rendere pronto l’annuncio in questo periodo.

Ora l’app è attesa per il mese di agosto, e quindi rimaniamo ancora con la bocca asciutta, con uno dei misteri videoludici più curiosi ed interessanti degli ultimi anni che continuerà ancora per qualche mese. Non sappiamo nel dettaglio in che giorno di preciso verrà fatto questo particolare reveal di Abandoned, ma nel suo recente video il game designer pone le proprie scuse agli appassionati, confessando che il piccolo team ha passato un paio di settimane particolarmente pesanti a seguito di tutti i rumor e l’attesa che questo titolo sta generando.

An update from Hasan: pic.twitter.com/vpFN81YDXL — BLUE BOX Game Studios (@BBGameStudios) June 25, 2021

Ancora nulla di fatto quindi, il mistero dietro ad Abandoned e al suo misterioso team di sviluppo continuerà ad aleggiare per il web almeno fino al prossimo agosto, mese in cui, finalmente, potremmo davvero sapere la verità che sta dietro ad uno dei casi più affascinanti dell’epoca moderna del videogioco.