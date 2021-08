Abandoned: oggi esce l’app reveal! Annunciato l’orario di sblocco

È stato il caso dell’estate, e finalmente oggi conosceremo una prima fondamentale verità riguardo ad Abandoned; il primo gioco di Blue Box Game Studios che tanto ha fatto discutere gli appassionati nel corso di questi mesi. A causa di alcuni insistenti rumor, il gioco misterioso è stato affiancato più volte a nomi illustri come quelli di Hideo Kojima, Silent Hill e Metal Gear, ma solo ieri il game director del progetto, Hasan Kahraman, ha voluto smentire il collegamento col suo gioco e gli importanti franchise citati dai vari utenti.

Ora, nella giornata di oggi è finalmente atteso il rilascio della tanto chiacchierata app reveal di Abandoned, grazie alla quale, stando alle parole di Kahraman, avremo la possibilità di dare uno sguardo più completo a quello che è realmente questo misterioso progetto videoludico. Sappiamo quindi che il giorno X è oggi 10 agosto 2021, ma quando di preciso saremo in grado di muovere i primi passi all’interno di questo gioco in arrivo su PlayStation 5?

A rispondere a questo ennesimo quesito sul gioco è lo stesso team di sviluppo Blue Box Game Studios con un recente post pubblicato su Twitter. Nessun rimando dell’app questa volta, fortunatamente, ma solo un piccolo e veloce reminder a tutti gli interessati che l’app reveal di Abandoned verrà rilasciata oggi a partire dalla ore 21:00, orario italiano. Ci sarà ancora da attendere qualche ora quindi, ma ormai siamo veramente molto vicini a scoprire la verità su questo misterioso titolo in arrivo.

The Realtime Experience patch will be available universally on August 10th. Timezone difference does not affect this.

Available: 21:00 CET.

— BLUE BOX Game Studios (@BBGameStudios) August 9, 2021