Activision si espande acquistando uno studio! Nuovo Call of Duty in arrivo

Il franchise di Call of Duty è la punta di diamante di Activision, e la compagnia ha ancora grandi piani per espandere a dismisura l’IP FPS che ha ritrovato la popolarità dopo anni particolarmente incerti. A dimostrazione dell’impegno verso il brand, Activision ha da poco ufficializzato l’acquisizione di un nuovo studio di sviluppo.

Si tratta del team Digital Legends, uno studio con grande esperienza alle spalle e che è sempre stato legato ad esperienze per dispositivi mobile. Da quanto annuncia Activision, questo nuovo team andrà ad affiancare altri tre studi per dare una mano nello sviluppo di nuovi giochi per la saga di Call of Duty.

Nello specifico, i ragazzi ci Digital Legends, andranno a lavorare sul non ancora annunciato nuovo progetto di COD in arrivo su mobile. Il titolo, di cui si conosce ancora poco e nulla, sarà il secondo titolo di Call of Duty in arrivo su mobile.

Tutto ciò che sappiamo ad oggi di questo nuovo COD, è che sarà un titolo mobile dalla produzione tripla A, quindi ci aspettiamo grandi cose dal futuro di questo franchise anche al di fuori del gaming su console e PC.