Call of Duty Warzone: addio Verdansk, la nuova mappa si presenta! Ecco nome e dettagli

Verdansk, la prima iconica mappa di Call of Duty Warzone, è già stata distrutta e rigenerata un paio di volte, ma con l’arrivo di Vanguard le cose stanno per cambiare definitivamente nel popolare battle royale targato Actvision.

La nuova mappa di Call of Duty Warzone sarà Caldera e sarà disponibile per tutti a partire dal prossimo dicembre. Il nuovo campo di battaglia avrà all’incirca le stesse dimensioni di Verdansk, ma come ha sottolineato Activision, è stata realizzata con una maggiore attenzione a tutti i feedback che hanno esternato i giocatori in questi due anni di vita di Warzone.

Tra spiagge, rovine, foreste e un vulcano pronto all’eruzione, Caldera presenterà fin dal suo day one circa 200 nuovi punti d’interesse, così da dare ai giocatori una varietà di situazioni stimolante con ogni nuova partita.

Come già sottolineato, la nuova mappa ispirata a Vanguard debutterà in Warzone a dicembre, mentre il nuovo capitolo di COD sulla seconda guerra mondiale uscirà il prossimo 5 novembre su PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One e PC.