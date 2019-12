Age of Empires 4: “il tempo degli RTS è tutt’altro che finito” a detta degli sviluppatori

Age of Empires 4 è stato annunciato per la prima volta durante la Gamescom del 2017 con un trailer di 97 secondi che ha proposto una carrellata di tutti i periodi storici affrontati da questa iconica serie RTS nel tempo. L’ultimo appuntamento in cui il nuovo gioco di Relic si è mostrato al pubblico è stato durante lo scorso X019, dove abbiamo avuto l’occasione di vederne anche degli spezzoni di gameplay e in più sappiamo anche che Age of Empires IV tornerà nel Medioevo, l’ambientazione che ha saputo rendere popolare la serie nel secondo capitolo.

Durante l’evento tematizzato Xbox la redazione di PCGamesn ha avuto l’opportunità di scambiare qualche parola con il direttore creativo di Age of Empires, Adam Isgreen e Shannon Loftis, capo di World’s Edge, il nuovo studio Microsoft istituito per lavorare su sulla saga e su Age of Empires 4.

Secondo Isgreen nonostante il genere degli RTS attualmente ha perso un pò della propria notorietà, il pubblico reagisce sempre in modo molto positivo ed entusiasta quando gli si propone un tipo di esperienza videoludica del genere. “La cosa interessante è che tutti i giocatori che hanno giocato agli RTS o ai MOBA ne capiscono molto di giochi di strategia in tempo reale, e questo vale anche per chi non ne ha mai giocato uno prima. E ogni volta che mettiamo il gioco di fronte ai fan, iniziano a giocarci e dicono oh, mi manca questo tipo di gioco. Posso prendermi il mio tempo, posso costruire qualcosa in 20 minuti. Nonostante il genere RTS potrebbe non star ricevendo le attenzioni di una volta, solo perché la popolarità va a cicli, tutti i nostri dati mostrano che ci sono ancora tantissimi giocatori che giocano agli RTS, e il loro tempo è tutt’altro che finito.”

Attualmente non conosciamo una data di lancio specifica per Age of Empires 4, che comunque a detta del team dis viluppo dovrebbe venir rilasciato durante il 2020 su PC. Siete d’accordo con Isgreen? Gli RTS vedranno una nuova epoca dell’ora? Diteci cosa ne pensate.