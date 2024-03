Su Age of Empires IV arriva una novità inaspettata, ecco quale

Con l'arrivo della Stagione 7 di Age of Empires 4, arrivano una quantità davvero notevole di novità che trasformeranno il panorama di gioco del noto RTS. Scopriamo insieme cosa ci riserva questa nuova fase del gioco.

Una delle principali novità della Stagione 7 riguarda i bilanciamenti delle civiltà. Ogni civiltà, dal Califfato Abasside ai Mongoli, ha ricevuto delle modifiche mirate per migliorare l'equilibrio del gioco. Per esempio, il Califfato Abasside ha visto un aggiustamento nei costi delle unità e delle risorse, mentre i Mongoli hanno subito cambiamenti importanti nel rendimento della pietra e nella velocità di rotazione degli edifici.

Un'altra grande aggiunta introdotta con questo aggiornamento (e anche inaspettata, visto la differenza enorme tra controller e tastiera) è il supporto cross-play. Ora i giocatori su Xbox Series X|S (acquistabile su Amazon), Xbox One e PC Windows possono giocare insieme senza problemi; basta aggiornare il gioco su Steam, Microsoft Store o Xbox app per accedere a questa funzionalità e unirsi ai propri amici nelle sessioni di gioco.

Oltre ai bilanciamenti e al supporto cross-play, la Stagione 7 porta anche una serie di miglioramenti alla qualità di gioco. Dalle correzioni di bug alla migliore gestione delle risorse, i giocatori possono godere di un'esperienza di gioco più fluida e appagante.

Ora i giocatori su Xbox e PC possono giocare insieme senza problemi

Con la Stagione 7 di Age of Empires 4, i giocatori possono aspettarsi un'esperienza di gioco rinnovata e migliorata. Xbox sta continuando a supportare in maniera davvero notevole il franchise di Age of Empires, non solo con il quarto capitolo, ma anche con il secondo e terzo episodio della serie.