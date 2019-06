American Truck Simulator – Washington Recensione

Siamo andati fin nello Stato di Washington virtuale di SCS Software per la recensione dell'ultimo e omonimo DLC di American Truck Simulator.

Un’altra espansione per American Truck Simulator ingrandisce gli Stati Uniti D’America di SCS Software con lo Stato di Washington, da non confondere con il distretto dell’omonima capitale, ma con la regione più a nord ovest degli USA che confina a nord con il Canada, a est con l’Idaho e a sud con l’Oregon, già protagonista del DLC precedente.

Questa nuova porzione di mappa denota ancora una volta l’incredibile cura da parte di SCS Software per i dettagli. Ci ha stupito la capacità di ricreare in scala ridotta un’ambientazione credibile e completa, con tutti gli elementi simbolo di quei luoghi. Siamo passati sotto i grattacieli attraverso i tunnel di Seattle, mentre le foreste lussureggianti della costa ovest lasciano spazio a scenari più spogli quando ci si sposta verso est in direzione delle Montagne Rocciose – lo Stato dell’Idaho sarà aggiunto con il prossimo DLC?

Nonostante l’età del motore di gioco, che continua a invecchiare non così bene a voler essere sinceri, tra le novità che hanno accompagnato l’espansione Washington c’è il supporto dalle DirectX 11. Abbiamo notato una migliore gestione dell’illuminazione e dei riflessi, oltre che a un gameplay più fluido. Bisogna però sottolineare che questi aggiornamenti sono gratuiti e non legati all’acquisto di alcun contenuto scaricabile. Però, se consideriamo anche l’aggiunta dei nuovi modelli di motrici Volvo e il fatto che i possessori di Special Transport hanno già a disposizione dei percorsi pure in quest’ultima regione, con questi DLC non solo avete a disposizione un nuovo pezzo di America da visitare o carichi da trasportare ma sono anche un ottimo modo per supportare degli sviluppatori che continuano a migliorare il proprio gioco e a renderlo sempre più vasto con nuovi contenuti.

Inoltre, a nostro avviso Washington è al momento la migliore espansione per American Truck Simulator. Per quanto l’estensione si avvicini a quella degli altri Stati, stavolta, anche se come da prassi i centri abitati che visitiamo sono composti solo da alcune strade, lo scenario di contorno dà l’impressione di trovarci realmente in solo una piccola porzione di una grande metropoli o in un tipico insediamento rurale. A questo proposito, Washington introduce un principalmente strade larghe e comode, ma anche dei percorsi tortuosi, pieni di curve e perfino sterrati che ci hanno dato un po’ di filo da torcere.

È però un peccato che il traffico risulti troppo poco rispetto allo spazio disponibile nelle enormi autostrade e svincoli americani, anche se, sempre grazie ad un’aggiunta gratuita, ora ci sono eventi casuali che bloccano totalmente un percorso – come, ad esempio, un incidente – che costringono a lunghe deviazioni. Per la prima volta, dopo una notevole quantità di ore di gioco, ci è infatti capitato di consegnare un carico in ritardo.

Sembra un dettaglio di poco conto, ma aggiunge un’apprezzabile casualità all’intero titolo ed è una buona cosa che il DLC Washington supporti fin da subito tutti gli aggiornamenti e contenuti a pagamento precedenti. Tra l’altro, assieme a Washington, è stato anche pubblicato Forest Machinery, che aggiunge nuovi macchinari e attrezzature per la produzione della legna da trasportare e qualche personalizzazione per i nostri camion a prezzo contenuto.