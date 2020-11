Among Us ha già il suo clone cinese ed è un successo stratosferico

Among Us ormai è da tempo un successo pazzesco. L’opera di Innersloth ormai ha creato un vero e proprio fenomeno mondiale riuscendo a far avvicinare migliaia e migliaia di utenti in tutto il mondo. Il team di sviluppo ha già dichiarato che sono pronti a rilasciare diversi aggiornamenti che miglioreranno costantemente il gioco cosicché tutti ne possono godere, o quasi tutti. Si, nonostante Among Us sia un successo globale c’è la Cina che ad oggi si sta cimentando con un altro titolo: Werewolf.

Werewolf, sviluppato dal team sconosciuto chiamato Shenzhen Youliang Technology, è letteralmente il clone di Among Us, o forse il contrario. Per i videogiocatori cinesi infatti quest’ultimo viene soprannominato “Space Werewolf”. Ma che cos’è Werewolf? Si tratta a tutti gli effetti di un mobile game gratuito. Vanta una grafica molto simile ma più carina ed è ambientato in un castello medievale invece che nello spazio. Il gioco è uscito lo scorso 28 ottobre e da allora ha collezionato quasi 500 mila download nel suolo cinese diventando il più popolare dei cloni di Among Us.

Recentemente Innersloth ha dichiarato che con i futuri aggiornamenti verranno introdotte altre lingue ora assenti (tra cui il cinese), non è chiaro se una delle prossime sia proprio questa e soprattutto se i giocatori cinesi riescano a staccarsi da Werewolf per avvicinarsi ad Among Us. Ad oggi Werewolf è davvero un successo, probabilmente dovuto principalmente all’ambientazione. Vedremo in futuro cosa accadrà e se questo clone riuscirà a macinare altrettanti record.

Cosa ne pensate di questa notizia? Eravate a conoscenza di questo gioco? Come trovate il successo di Among Us? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto nella sezione dedicata. Come sempre vi invitiamo a rimanere sintonizzati per tutte le novità riguardanti il titolo firmato Innersloth e tutti i suoi clone sparsi per il globo.