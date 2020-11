Among Us: account arriveranno a dicembre, addio agli hacker?

Among Us è ancora oggi uno dei titoli più giocati del momento. Nonostante recentemente abbia perso il primato su Steam, l’opera va ancora tanto di moda sulla piattaforma viola facendo divertire migliaia e migliaia di giocatori in tutto il mondo. Essendo un titolo creato da un team davvero esiguo, negli ultimi mesi è stato preso di mira da hacker e cheater che hanno rovinato inevitabilmente l’esperienza di molti utenti. Innersloth tempo fa aveva deciso di bannare i giocatori scorretti attraverso un metodo particolare, dovuto principalmente alla mancanza di fondi necessari per attuare un vero e proprio sfoltimento.

Innersloth ha deciso da diverso tempo di abbandonare l’idea di sviluppare un secondo capitolo e quindi di concentrarsi unicamente su questo. Il team infatti sta migliorando nettamente il gioco, con aggiornamenti costanti ed impeccabili come l’aiuto verso i giocatori daltonici. Among Us quindi sta crescendo, ma non finisce qui. Sembrerebbe che a dicembre verranno aggiunti gli “Account” così da creare delle liste amici oppure la possibilità di riportare i giocatori scorretti o che utilizzano dei cheat.

Si tratta a tutti gli effetti di un grande passo in avanti per Innersloth che ha deciso una volta per tutte di combattere in prima linea contro gli hacker. Ma non finisce qui, lo staff ha in mente di pubblicare una nuova mappa inedita che stando a quanto anticipato sarà più gande di Polus. Ultimo, ma non per importanza, presto si potrà anche creare una partita tra 12-15 giocatori, ma in questo caso bisognerà aspettare probabilmente l’arrivo del prossimo anno.

Cosa ne pensate di questa notizia? State giocando ancora ad Among Us? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto nella sezione dedicata. Come sempre vi invitiamo a rimanere sintonizzati sulle nostre pagine per tutte le novità riguardanti questo titolo che ricordiamo essere disponibile su Steam al prezzo di 3,99€.