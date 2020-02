Animal Crossing New Horizons: annunciata l’App dedicata

Animal Crossing New Horizons è il nuovo attesissimo capitolo della famosa saga Nintendo. Annunciato al Nintendo Direct di ben due anni fa, il gioco uscirà il prossimo 20 marzo. Il primo trailer ufficiale fu lanciato invece durante lo scorso E3 di Los Angeles. Inizialmente il titolo doveva uscire lo scorso anno ma Doug Bowser, presidente di Nintendo America ha affermato che il desiderio di mantenere un sano equilibrio vita-lavoro per i dipendenti della grande N fu una delle principali cause del ritardo.

In questi minuti si è svolto il Nintendo Direct incentrato su Animal Crossing New Horizons ed è durato circa 25 minuti. Come abbiamo visto lo show ha mostrato uno sguardo decisamente più approfondito al pacchetto viaggio per le isole deserte della Nook inc. Una delle novità più interessanti riguarda sicuramente l’aggiunta di un nuovo servizio all’interno dell’app ufficiale Nintendo Switch Online per i dispositivi smart fisici e si chiama NookLink.

Potete prenotare ad un prezzo scontato Animal Crossing New Horizon: ecco tutte le informazioni

Questa speciale applicazione permette di aggiungere ulteriore contenuto grazie a featured davvero interessanti. Abbiamo ad esempio un lettore di QR Code che permette di trasferire i modelli personalizzati dei giochi 3DS Animal Crossing New Leaf e Animal Crossing Happy Home Designer, così da non perdere e poter avere a disposizione sulla console ibrida di casa Nintendo le nostre creazioni dei capitoli precedenti. Una volta online potrete utilizzare l’applicazione per parlare con i vostri amici usando la tastiera del vostro smartphone ed anche il microfono come chat vocale. L’uscita è prevista in concomitanza al rilascio di Animal Crossing New Horizons.

Avete visto il Nintendo Direct? Cosa ne pensate di Animal Crossing New Horizons? Fatecelo sapere nei commenti. Vi invitiamo infine a seguire le nostre pagine su tutte le novità ed informazioni riguardante il titolo targato Nintendo che ricordiamo uscire il prossimo 20 marzo per tutti i possessori di Nintendo Switch.