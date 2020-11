Animal Crossing New Horizons, finalmente arriva il trasferimento dati

Finalmente è in arrivo una delle feature più attese dai giocatori di Animal Crossing di tutto il mondo. Sarà arrivato il momento dei salvataggi in cloud? Con il prossimo update dedicato all’inverno sarà infatti possibile trasferire i propri dati dell’isola in una nuova Switch. Sembra infatti una cosa da poco, ma in realtà sappiamo bene che molti giocatori richiedevano questa funzione a gran voce dato che se si cambia console, si perdono completamente tutti i dati collegati con il titolo. Nello specifico l’aggiornamento che arriverà il prossimo 18 Novembre avrà due tipologie di trasferimento.

La prima dedicata completamente dedicate all’intera isola, la seconda invece interessa soltanto gli ospiti dell’isola. Tramite il trasferimento dell’intera isola potrete infatti spostare tutti i vostri dati e soprattutto se avete anche altre persone che giocano sulla vostra isola ricordate di avvisarle. Quindi dedicate attenzione anche a questo aspetto, perché non si potrà tornare indietro. Per completare al 100% il trasferimento dovrete ovviamente avere accesso a tutti e due i sistemi Nintendo Switch e alla copia di Animal Crossing New Horizons.

La seconda funziona che verrà implementata riguarda invece i residenti sulla vostra isola. Potrete infatti trasferire qualsiasi “villager” presente sulla vostra isola, con tutti i suoi oggetti in un nuovo sistema. Ricordatevi quindi anche in questo caso di avere a portata di mano la seconda console e di sistemare per bene tutte le cose che appartengono alla persona che volete “trasferire”.

Vi ricordiamo che se volete trasferire un residente su di una nuova isola e quindi in una nuova istanza, non ci deve essere alcuna presenza di salvataggi pregressi sulla nuova console. Tutti i vicini e le altre isole scoperte invece rimarranno lì dove sono. Siete contenti di questo aggiornamento di Animal Crossing o vi aspettavate qualcosa di più? Fatecelo sapere con un commento qui sotto!