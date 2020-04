I migliori accessori Nintendo Switch | Aprile 2020

Quali sono i migliori accessori Nintendo Switch? Nintendo Switch è una delle console più fortunate dell’intera storia della grande N, merito di un parco titoli semplicemente meraviglioso, vario e adatto ad ogni palato. Ricordiamo infatti che la console venne lanciata proprio con Zelda: Breath of the Wild, ancora oggi capace di rivaleggiare con le più blasonate produzioni, soprattutto con gli open world. Da lì a poco arrivò anche Super Mario Odyssey, un platform ambizioso, longevo e sempre molto divertente: un videogioco a 360 gradi.

Giochi a parte, però, anche gli accessori e alcuni device in particolare rivestono un ruolo fondamentale. Nel caso di Nintendo Switch, essendo una console ibrida capace di diventare portatile e home nel giro di qualche secondo, a maggior ragione esistono numerosi acquisti che potrebbero semplificarvi l’esperienza. Quindi, esattamente come la volta scorsa vi abbiamo suggerito i migliori accessori PlayStation 4, ci siamo nuovamente lanciati alla ricerca e scovato per voi alcuni acquisti irrinunciabili.

Senza perderci in ulteriori indugi, partiamo subito.

I migliori accessori Nintendo Switch

Hori PlayStand

Dicevamo che Nintendo Switch è anche e soprattutto una console portatile, tant’è che di recente è persino arrivata una versione Lite completamente dedita allo scopo. È quindi la compagnia perfetta quando siamo in aereo, sul treno o, perché no, in spiaggia sotto il nostro ombrellone. C’è però un problema: la sola linguetta a cravatta riposta sulla parte posteriore, potrebbe non essere sufficiente a farvi godere al meglio le vostre sessioni di gioco. Ecco perché vi consigliamo Hori PlayStand, una base regolabile con ben tre angolazioni su cui poggiare la console; possiede inoltre anche una porta USB-C sempre disponibile per la ricarica. In questo modo la vostra console potrà seguirvi veramente ovunque e senza il rischio che la batteria si scarichi del tutto. Se amate Switch ma soprattutto la sua natura da console portatile, non dovete andare oltre.

» Clicca qui per acquistare Hori PlayStand

Base di ricarica per i Joy-Con

I controller di Nintendo Switch, noti ai più come Joy-Con, sono senza alcun dubbio la principale periferica della console. Portarseli dietro sempre carichi e pronti per l’utilizzo è quindi fondamentale. Quando vengono estratti dalla console, magari per giocare insieme agli amici o per collegarli entrambi creando un controller dalla forma più tradizionale, la batteria ne risente non poco e potrebbe abbandonarvi presto. Grazie a questa base di ricarica che ospita ben 4 slot, saranno sempre disponibili per voi. In questo modo, se possedete più di due Joy-Con potreste sostituirli e lasciare quelli scarichi collegati alla base. Inutile dirvi che se apprezzate giocare in compagnia e vi portate spesso più di due Joy-Con, questo è praticamente un acquisto obbligato.

» Clicca qui per acquistare la base di ricarica

MicroSD (64 GB, 128 GB e 256 GB)

Le dimensioni dei giochi Nintendo Switch sono sicuramente inferiori alle controparti PC, PlayStation 4 e Xbox One ma, nonostante ciò, i soli 25 GB offerti dal sistema non sono necessari, specie se acquistate le versioni digitali. Andrebbe infatti specificato che, qualora acquistiate solamente le versioni fisiche, lo spazio di archiviazione della vostra console ci metterà molto ad esaurirsi, preoccupandosi di installare solamente gli aggiornamenti del sistema e dei giochi. Le cose cambiano drasticamente con le versioni digitali, poiché l’intero spazio richiesto dal gioco andrà a consumare quello della console, e se non avete una MicroSD alcuni giochi non potranno nemmeno essere installati.

Nonostante sia un acquisto praticamente irrinunciabile, fate attenzione a cosa comprate: sono stati in molti gli utenti a lamentarsi di alcune schede SD capaci di danneggiare la console; la stessa Nintendo ha suggerito di non acquistare prodotti non ufficiali. Onde evitare problemi, noi vi consigliamo le MicroSD di SanDisk, disponibili nelle taglie da 64 GB, 128 GB e 256 GB. In base alla capacità di spazio chiaramente il prezzo aumenterà, quindi valutate per bene le vostre esigenze.

» Clicca qui per acquistare la MicroSD SanDisk da 64 GB

» Clicca qui per acquistare la MicroSD SanDisk da 128 GB

» Clicca qui per acquistare la MicroSD SanDisk da 256 GB

Nintendo Switch Pro Controller

Nintendo Switch, al di là dei suoi Joy-Con, viene venduta senza un controller tradizionale. Quest’ultimo è possibile acquistarlo separatamente ad un prezzo che si aggira intorno ai 70 euro, ma che spesso a causa di offerte trovate anche a 60 o 65 euro. Se paragonato ai controller più blasonati e utilizzati dai giocatori, mostra il fianco in diversi aspetti, su tutti i grilletti: la loro pressione è infatti pressoché sprovvista di una normale corsa, dando più che altro l’impressione di star premendo un normale tasto piuttosto che un vero grilletto. Un vero peccato, anche perché per il resto non si difende affatto male e migliora notevolmente il comfort generale delle vostre partite.

L’ergonomia, infatti, non è male: il controller ha un’ottima presa e i materiali utilizzati si dimostrano efficaci, senza dare quell’impressione negativa di oggetto fragile. I pulsanti sono invece identici a quelli che trovate in una normale coppia di Joy-Con, con i rispettivi tasti per la sincronizzazione ed il ripristino del controller, un led che si illumina quando la batteria è carica o che indica il numero del controller qualora ce ne fosse collegato più di uno e, infine, il sensore NFC usato per leggere gli amiibo.

Insomma, un prodotto sicuramente inferiore ai controller elite di Microsoft – ma anche ai tradizionali controller Xbox One e PlayStation 4 – ma comunque un’aggiunta capace di arricchire l’esperienza e migliorarne il comfort generale durante le sessioni più lunghe.

» Clicca qui per acquistare Nintendo Switch Pro Controller

Custodia per Nintendo Switch

Se amate portare in giro la vostra console e la utilizzate soprattutto in modalità portatile, è necessario acquistare una custodia protettiva. Questo kit rilasciato da iAmer contiene tutto il necessario e anche di più. Al suo interno troverete infatti anche ben tre pellicole protettive, un panno per pulire lo schermo, cover per la console e dei copri levette. Ci sono anche degli alloggi completamente dedicati ai giochi, uno scompartimento ben protetto e capace di ospitare fino a 18 cartucce.

In questo modo proteggerete la vostra console dalla polvere e ve la porterete dietro insieme ai vostri giochi preferiti, ed avrete anche tutto l’occorrente per trasportarla al meglio.

» Clicca qui per acquistare Kit Custodia per Nintendo Switch