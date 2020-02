Animal Crossing New Horizons avrà una caratteristica unica del GameCube

Animal Crossing New Horizons arriverà su Nintendo Switch fra poco meno di un mese, segnando il primo approdo della serie sulla più recente console della casa di Kyoto. Nel 2020 cade il 19° anniversario della saga: pur essendo arrivato in Europa nel 2004 (2002 USA, 2003 Australia), il primo Animal Crossing è sbarcato sul suolo giapponese nel 2001 in versione Nintendo 64, per poi ottenere una versione GameCube nell’arco di qualche mese. Proprio quest’ultima è quella giocata da noi occidentali e, siamo sicuri, sarà rimasta nel cuore di tutti.

Ora, scopriamo che una caratteristica molto amata ed esclusiva della versione GameCune sarà presente all’interno di Animal Crossing New Horizons. Di cosa parliamo? Della visuale frontale dall’alto (top-down, se preferite il termine inglese). Il gioco originale, infatti, aveva una visuale dall’alto vecchio stile che è però scomparsa sin dal capitolo successivo. Come potete vedere nel video di GameXplain qui sotto (parte già al momento corretto), è possibile cambiare in qualsiasi momento la prospettiva.

Si tratta, prima di tutto, di un gustoso omaggio al passato e di un regalo agli utenti che volevano da tempo tornare a una visuale più classica. Inoltre, sarà una caratteristica gradita anche a chi ha iniziato a giocare alla saga più tardi. Avere accesso a più opzioni è sempre solo un bene: l’accessibilità dovrebbe sempre essere l’obbiettivo degli sviluppatori.

Secondo quanto segnalato, per fare il cambio di prospettiva è sufficiente premere l’analogico destro. Probabilmente la maggior parte dei giocatori userà la visuale alla quale è più abituata, ma un’opzione aggiuntiva non fa mai male. Non c’è che dire, Animal Crossing New Horizons sembra essere ogni momento più promettente. Vi ricordiamo che sarà disponibile a partire dal 20 marzo 2020 in esclusiva Nintendo Switch (ovviamente compatibile anche con Switch Lite).