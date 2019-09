Esclusive Switch 2019: la lista completa

L'elenco completo delle esclusive Switch, costantemente aggiornato con le ultime novità in arrivo in esclusiva per i giocatori in possesso della console.

Nintendo Switch è una console ibrida che ha sin dal day one sorpreso tutti grazie alla sua adattabilità per giocare ovunque. Il suo successo, però, è dovuto anche alle sue innumerevoli esclusive di qualità, alcune davvero sorprendenti che non hanno fatto altro che alzare il valore complessivo della piattaforma Nintendo. In questo articolo abbiamo deciso di raccogliere tutte le esclusive, anche quelle in arrivo, comprendendo giochi come Zelda Breath of the Wild, Super Mario Odyssey e Astral Chain, tra i tanti, anche quei titoli condivisi con il PC come Gris o Civilization VI. L’articolo verrà costantemente aggiornato nel tempo, esattamente come i precedenti.

Come con le due console da salotto precedenti, abbiamo deciso di elencare anche le esclusive Switch disponibili su PC, questo perché riteniamo che tutto il panorama console sia separato da quello PC. Tutti i giochi presenti anche su PS4 e Xbox One, quindi, non sono elencati.

Esclusive Switch

1-2 Switch | Amazon

Arms | Amazon

Astral Chain | Amazon

Bayonetta 1 + 2 | Amazon

Cadence of Hyrule | Amazon

Civilization VI | Amazon

Collection of Mana | Amazon

Daemon X Machina | Amazon

Donkey Kong Country: Tropical Freeze | Amazon

Fire Emblem: Three Houses | Amazon

Fire Emblem: Warriors | Amazon

Gear Club Unlimited | Amazon

Gris

Hyrule Warriors | Amazon

Kirby Star Allies | Amazon

Mario Kart 8 Deluxe | Amazon

Mario+Rabbids Kingdom Battle | Amazon

Mario Tennis Aces | Amazon

Marvel Ultimate Alliacen 3: The Black Order | Amazon

Monster Hunter Generations Ultimate | GameStop

New Super Mario Bros. U Deluxe | Amazon

Nintendo Labo | Amazon

Pokémon Let’s Go Pikachu | Amazon

Pokémon Let’s Go Eveee | Amazon

Pokkén Tournament DX | Amazon

Splatoon 2 | Amazon

Super Mario Maker 2 | Amazon

Super Mario Odyssey | Amazon

Super Mario Party | Amazon

Super Smash Bros. Ultimate | Amazon

Amazon Tetris 99

The Legend of Zelda: Breath of the Wild | Amazon

The Legend of Zelda Link’s Awakening | Amazon

Travis Strike Again: No More Heroes | Amazon

Trials of Mana

Ultra Street Fighter II: The Final Challengers | Amazon

Xenoblade Chronicles 2 | Amazon

Yoshi’s Crafted World | Amazon

Esclusive Switch in arrivo

Animal Crossing: New Horizon (in arrivo nel 2020)

Bayonetta 3 (in arrivo nel 2020)

Deadly Premonition 2 (in arrivo nel 2020)

Luigi Mansion 3 (31 ottobre 2019) | Amazon

Mario e Sonic ai giochi olimpici di Tokyo 2020 (in arrivo l’8 novembre 2019) | Amazon

Metroid 4 (TBA)

No More Heroes 3 (in arrivo nel 2020)

Panzer Dragon Remake (in arrivo nel 2020)

Pokémon Spada (15 novembre 2019) | Amazon

Pokémon Scudo (15 novembre 2019) | Amazon

Shingi Megami Tensei V | Amazon

The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 (in arrivo nel 2021)

Xenoblade Chronicles Definitive Edition (in arrivo nel 2020)

