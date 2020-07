Animal Crossing New Horizons: tutte le novità del nuovo aggiornamento

L’attesissimo aggiornamento estivo per Animal Crossing New Horizons, il popolarissimo gioco per Nintendo Switch, è ora disponibile. Stiamo parlando della versione 1.3.0, che consente ai giocatori di accedere gratuitamente ad alcune interessanti modalità di gioco.

Sul sito ufficiale di nintendo.com, è disponibile un elenco con gli aggiornamenti generali, che riportiamo qui di seguito:

I giocatori ora possono indossare una muta, nuotare e fare immersioni nell’ oceano;

e fare immersioni nell’ oceano; è possibile catturare creature marine durante le immersioni e donarle al museo di Blatero:

è possibile incontrare nuovi personaggi sulla nostra isola. Inoltre, i giocatori dovrebbero vedere una diffusione più uniforme dei visitatori, rispetto al passato;

sulla nostra isola. Inoltre, i giocatori dovrebbero vedere una diffusione più uniforme dei visitatori, rispetto al passato; si possono acquistare nuovi oggetti con le miglia di Nook;

con le miglia di Nook; sono previsti nuovi articoli stagionali nel catalogo di Nook dedicato allo shopping, ma saranno disponibili per un periodo di tempo limitato;

Inoltre, con quest’ultimo aggiornamento sono stati risolti i seguenti problemi:

I nomi di molti pesci sono stati corretti in coreano e cinese semplice.

sono stati corretti in coreano e cinese semplice. alcuni bug sono stati sistemati, al fine di rendere l’esperienza di gioco più piacevole.

La novità più attesa dai fan di Animal Crossing è sicuramente la possibilità di tuffarsi in acqua e andare al di là dei confini terreni della propria isola. Tuttavia, per poterlo fare, è necessario acquistare una tuta da sub – che può essere comprata al negozio di Mirco e Marco per 3.000 stelline oppure è possibile ordinarla dal Catalogo Nook per 800 miglia.

Animal Crossing New Horizons è attualmente disponibile per Nintendo Switch. Continua ad essere un titolo di grande successo, che ha venduto oltre cinque milioni di unità fisiche solamente Giappone. Su Amazon occupa ancora la terza posizione tra gli articoli più venduti e con questo nuovo aggiornamento, di certo il suo successo non conoscerà un rallentamento.