Animal Crossing New Horizons: i salvataggi saranno bloccati sulla console

Il terzo mese di questo 2020 si preannuncia decisamente più carico di roba interessante rispetto a gennaio e febbraio. Le uscite di marzo vanteranno titoli del calibro di DOOM Eternal, Nioh 2 e anche il tanto atteso Animal Crossing New Horizons. Anche se l’attesa per la nota esclusiva Nintendo è ormai più che evidente, varie controversie non sembrano mancare. Qualche giorno fa vi abbiamo svelato che Animal Crossing non darà la possibilità ai giocatori di sfruttare più salvataggi su una singola console. Tuttavia le brutte notizie non sembrano finire qui.

Durante la giornata odierna abbiamo scoperto altre particolarità sulla futura esclusiva Nintendo. Tra le novità figura anche il peso effettivo di Animal Crossing New Horizons che si aggira sui 6.2 GB. Oltre questa “novità” siamo venuti a conoscenza anche di un’altra (purtroppo brutta) notizia. Stando alla copertina tedesca del titolo, i giocatori non avranno la possibilità di stoccare i propri salvataggi in Cloud. Quindi i vari progressi saranno esclusivamente collegati a un’unica console senza la possibilità di recuperarli in caso di perdita.

Questa sicuramente è una pessima notizia per tutti i fan di Animal Crossing. Avere l’insicurezza di perdere le proprie ore di gioco senza modo di recuperare il salvataggio è sicuramente uno svantaggio non indifferente. Vista la tipologia di gioco una mancanza così grossa potrebbe far storcere il naso a moltissimi giocatori.

Non sappiamo se questa mancanza verrà risolta in futuro da Nintendo e se Animal Crossing New Horizons permetterà in futuro di usare il servizio Cloud per stoccare i propri progressi, ma pare alquanto improbabile. Ci tocca soltanto aspettare e sperare di vedere risolta questa situazione. Vi ricordiamo che Animal Crossing New Horizons sarà disponibile dal prossimo 20 Marzo in esclusiva per Nintendo Switch!