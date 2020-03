Animal Crossing New Horizons riceve quasi il voto massimo su Famitsu

Fa decisamente strano pensare che mancano 10 giorni all’uscita di Animal Crossing New Horizons. Risulta ormai scontato che questo prodotto Nintendo è facilmente classificabile come uno dei videogiochi più attesi del 2020. In queste settimane la casa nipponica non ha fatto altro che alimentare il nostro hype mostrandoci sempre più dettagli interessanti. Sappiamo anche che durante i prossimi giorni gran parte delle testate editoriali renderanno disponibili le loro recensioni del titolo Nintendo. Tuttavia in queste ultime ore Animal Crossing ha ricevuto il suo primo voto ufficiale!

Il noto magazine nipponico Famitsu ha avuto modo di sperimentare la nuova avventura di Nintendo riuscendo così a valutare in totalità Animal Crossing New Horizons. Stando a quanto riportato dalla recensione in questione il prodotto Nintendo è riuscito ad impressionare i vari redattori di Famitsu. Animal Crossing New Horizons è stato “analizzato” da quattro recensori diversi che hanno dato voti individuali. Due tra i recensori hanno attribuito il perfect score al titolo Nintendo (ovvero 10 su 10) mentre i restanti due hanno dato voti decisamente alti ma diversi ( 9 su 10).

Facendo la media di tutti i voti dei quattro recensori in quesitone, il voto finale assegnato da Famitsu ad Animal Crossing New Horizons è di 38 su 40. In poche parole l’opera Nintendo è riuscita a sfiorare il perfect score, dimostrando di essere un prodotto decisamente valido e sopratutto degno da tenere d’occhio. Questa recensione sicuramente non farà altro che aumentare ancora di più l’hype dei giocatori in attesa del titolo.

Siamo curiosi di vedere se effettivamente questi voti saranno condivisi anche dalla stampa mondiale. Ci tocca soltanto aspettare ancora un paio di giorni per avere la conferma (o la smentita). Fateci sapere cosa ne pensate voi di questa notizia, come sempre, attraverso la sezione dei commenti del sito. Vi ricordiamo che Animal Crossing New Horizons sarà disponibile a partire dal prossimo 20 Marzo in esclusiva per Nintendo Switch!