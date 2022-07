Qualche ora fa è andato in onda il secondo Annapurna Interactive Showcase, un evento digitale tutto dedicato alle prossime produzioni in arrivo targate Annapurna. Questo publisher è uno dei più prolifici e interessanti da tenere d’occhio, e anno dopo anno sono sempre più numerosi i titoli che lasciano il segno. Proprio Stray, l’ultima uscita targata Annapurna, ha ottenuto una popolarità incredibile, ma vediamo insieme quali sono i giochi annunciati nell’ultimo evento del publisher.

Annapurna Interactive Showcase | Tutti i giochi annunciati

Thirsty Suitors

Lo show si è aperto con un nuovo gameplay esteso del già noto Thirsty Suitors, un particolare e coloratissimo gioco di ruolo con una direzione artistica estrosa e fuori dal comune. Alle fasi di combattimento a turni si uniscono sezioni esplorative dove Jala, la protagonista, potrà sfrecciare a bordo di uno skate.

Hindsight

Il secondo titolo protagonista dello showcase è stato Hindsight, un altro gioco di cui eravamo già a conoscenza. Con il nuovo trailer abbiamo avuto l’occasione di vedere di più di questa esperienza prettamente narrativa che si basa su tematiche molto forti e mature.

Bounty Star

L’Annapurna Interactive Showcase si tinge d’azione con Bounty Star, un action game che mischia il mood da selvaggio west alla presenza di giganteschi mecha. Un po’ TPS e un po’ action con combattimenti melee, un gioco da non perdere se amate le esperienze sperimentali basate sul far west.

What Remains of Edith Finch e altri classici arrivano su nuove piattaforme

Il ritorno di What Remains of Edith Finch su console di nuova generazione era rumoreggiato, ma ora è diventato realtà. Oltre al cult di Giant Sparrow sono stati annunciati anche altri grandi ritorni, tra cui abbiamo: Outer Wilds per PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch; The Pathless su Xbox e Switch; Maquette su Xbox Game Pass e su Switch; Solar Ash su Xbox e Xbox Game Pass.

Forever Ago

In uno degli spazi dedicati agli sviluppatori otteniamo molte informazioni e più di qualche sguardo su uno dei prossimi titoli Annapurna in arrivo. Parliamo di Forever Ago, un titolo ispirato da un viaggio on the road che i due sviluppatori tedeschi che hanno fondato lo studio Third Shift hanno fatto diversi anni fa.

Flock

Con Flock entriamo in un mondo di colori e animali fantastici tutti da scoprire. Il titolo si presenta con un trailer meraviglioso che rende già unica questa esperienza particolare. Dallo stesso team, inoltre, è stato annunciato anche il ritorno di Hohokum, gioco molto simile che era uscito diversi anni fa su PSVita.

Il ritorno di Keita Takahashi, papà di Katamari Damacy e Wattam

Con un teaser di pochissimi secondi, l’amatissimo Keita Takahashi ci presenta un suo nuovo progetto attualmente molto misterioso. Dai pochi secondi di teaser, però, riusciamo già a intravedere lo stile unico di questo grande autore.

The Lost Wild

Lo show digitale di Annapurna si conclude con The Lost Wild, forse quello che possiamo definire come il pezzo da novanta della presentazione. Il titolo si presenta come un survival in prima persona dove i giocatori dovranno sopravvivere in un isola misteriosa popolata da feroci dinosauri.

Con The Lost Wild si è concluso anche questo secondo Annapurna Interactive Showcase. Qual è stato l’annuncio che ha saputo emozionarvi di più? Fatecelo sapere nei commenti.