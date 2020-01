Apex Legends: l’annuncio della Stagione 4 è imminente

Tra qualche giorno Apex Legends andrà a compiere il suo primo anno, e possiamo tranquillamente dire che dopo un lancio con il botto, il battle royale di casa Respawn Entertainment è riuscito a mantenere una propria community appassionata e ben nutrita. Mentre è ancora in pieno svolgimento l’evento Grand Soirée, il team di sviluppo del titolo ha pronto l’annuncio della Stagione 4.

La comunicazione è stata resa pubblicato tramite un tweet apparso sull’account ufficiale di Apex Legends. Il tutto per comunicare agli appassionati che stasera, a partire dalle ore 19:00 (orario italiano) l’annuncio della nuova stagione verrà trasmesso sul canale Twitch di Respawn Entertainment. Questa sarà anche l’occasione per festeggiare il primo compleanno di Apex Legends dando un primo sguardo alla quarta stagione.

Cheers to one year! 🎉

Tune in tomorrow at 10am PST for a special edition Devstream where we celebrate year one of Apex as well as get our first look at Season 4. pic.twitter.com/6acmxFhHem

— Apex Legends (@PlayApex) January 22, 2020