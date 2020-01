Apex Legends: un’immagine svela il nuovo personaggio del roster?

Il genere del Battle Royale è ormai sulla bocca di tutti e Apex Legends non è da meno. Nonostante la forza mediatica del suo rivale Fortnite, Apex è riuscito a ritagliarsi una bella fetta di pubblico aggiudicandosi, durante gli scorsi Game Awards, il premio di miglior multiplayer dell’anno battendo mostri sacri del calibro di Borderlands 3 e Call Of Duty Modern Warfare. Il titolo gratuito di Respawn Entertainment, pubblicato da Eletronic Arts, ha sempre fornito ai propri utenti un flusso costante di contenuti corposi, negli ultimi mesi, migliorando costantemente la qualità dell’opera.

In questi giorni ci sono state numerose di voci riguardanti il prossimo possibile personaggio giocabile. Ieri il noto data miner That1MiningGuy ha scoperto attraverso dei file inseriti all’interno del gioco che Forge sarà molto probabilmente il nuovo protagonista ad unirsi al già corposo roster. Questi file includerebbero anche immagini relative al suo moveset. Sono state scoperte infatti sei mosse per Forge, tutte a tema wrestling.

Who is this handsome new guy? (likely preview art for Forge?) pic.twitter.com/zJmbuS9v7K

— That1MiningGuy (@That1MiningGuy) January 14, 2020