Apex Legends E3 2019: tutte le info sulla Stagione 2, le nuove modalità e la nuova leggenda

Durante l'EA Play attualmente in svolgimento Electronic Arts e Respawn hanno parlato delle ultime novità di Apex Legends.

Dopo mesi e mesi di attesa finalmente è giunto il momento: il periodo dell’E3 2019 è iniziato e gli annunci fioccano come non mai. Ad aprire il ballo delle software house impegnate in questo bellissimo ma impegnativo periodo è quest’anno Electronic Arts che, dopo averci svelato qualcosa di più sull’attesissimo Star Wars Jedi Fallen Order con un lungo video gameplay , ci parla anche di uno dei battle royale del momento: Apex Legends.

Nel EA Play attualmente in svolgimento, infatti, sono state rivelate numerose info sull’attesissima Stagione 2 e sulle nuove modalità del titolo. A tempo limitato sarà infatti presente sul battle royale la modalità Caccia Leggendaria, ricolma di molte ricompense, tra cui diverse skin. In questo fine settimana Electronic Arts ha inoltre attivato la doppia esperienza su Apex Legends: un’ottima occasione per scalare un paio di livelli. A partire da ora sarà poi possibile guadagnare un nuovo livello ogni giorno, semplicemente giungendo nella top five di una partita.

Ultima modalità introdotta è la Apex Elite, dove si potranno sfidare i migliori giocatori di Apex Legends e dimostrare di essere i migliori. Per accedere alla Apex Elite sarà necessario arrivare tra i primi cinque classificati di ogni sfida.

Finalmente è anche stata svelata la tanto attesa Stagione 2 del titolo, con data di inizio fissata al prossimo 2 Luglio. La stagione prenderà il nome di Battle Charge e includerà diverse novità rispetto alla controversa Stagione 1. Saranno infatti introdotte nuove sfide a tempo, sia su base giornaliera che settimanale. Anche il battle pass riceverà un deciso upgrade, soprattutto a livello di contenuti. All’interno di esso saranno infatti presenti ben 4 skin leggendarie, due per le armi e due per gli eroi. Con la Stagione 2 di Apex Legends sarà inoltre introdotta anche la tanto desiderata modalità competitiva, divisa in sei diversi tier (Bronze, Silver, Gold, Platinum, Diamond e Apex Predator).

La nuova stagione porterà con se anche un eroe ed un’arma completamente nuovi. La leggenda che verrà introdotta, la brillante scienziata Natalie “Wattson” Paquette, sarà un personaggio particolarmente difensivo e avrà la capacità di creare barriere elettriche con cui ostacolare i nemici. Nessun problema per i propri compagni di squadra invece: la recinzione si disattiverà momentaneamente al loro passaggio. La nuova arma, chiamata L-Star, sarà invece a detta degli sviluppatori particolarmente potente e dotata di fuoco automatico. La L-Star è infatti un’arma energetica a proiettili di grande potenza, ma il cui uso è sensibile al sovraccaricamento

Ci sarà inoltre in futuro un bilanciamento delle armi già presenti, con le bocche da fuoco più deboli che saranno rese più appetibili alla community del gioco. La porzione di EA Play dedicata ad Apex Legends si è poi conclusa con un primo piano dedicato ad un inquietante ed enorme occhio. Che ci sia qualche mostro in arrivo?

Che ne pensate degli annunci fatti su Apex Legends durante l’EA Play, sono di vostro gradimento? Fatecelo sapere nei commenti!