Uno dei punti di forza di Apex Legends è sicuramente l’introduzione, a cadenza regolare, di nuovi eroi. Si tratta di una pratica oramai adottata da tantissime software house che operano nel campo dei live service e ovviamente il titolo di Respawn Entertainment non fa eccezione. Oltre ai dettagli sulla stagione 13, la cui data di uscita è fissata per il 10 maggio 2022 e la versione mobile (prevista proprio per questo mese), di recente abbiamo avuto modo di ascoltare gli sviluppatori anche dei particolari della nuova Leggenda del titolo, ovvero Newcastle e ora, dopo una lunga attesa, siamo finalmente pronti a raccontarvi qualche dettaglio in più sul nuovo personaggio che si unirà al roster.

Apex Legends Season 13

Chi è davvero Newcastle

A parlare di Newcastle ci ha pensato Ifi Nwadiwe, Narrative Writer di Respawn Entertainment. “Newcastle è una Leggenda con una ricca storia, a partire dalle sue origini: è il fratello di Bangalore”, ha spiegato Nwadiwe durante la presentazione della nuova Leggenda di Apex Legends. La Leggenda è in realtà un personaggio ben conosciuto in Harris Valley, tanto che si è guadagnato il supporto di tantissime persone. Il filmato di presentazione ci ha mostrato un personaggio determinato a tutto pur di entrare negli Apex Games, con tanto di scena decisamente toccante e un potente scontro, dove purtroppo il personaggio perdere la vita. Sarà proprio il fratello di Bangalore a prendere dunque il suo posto.

Oltre alla lore del personaggio, Respawn Entertainment ci ha anche parlato della personalizzazione del personaggio. “Abbiamo creato diversi concept. Per Newcastle abbiamo sperimento, volevamo comunicare un messaggio di un supereroe che difendeva la sua gente, un protettore della città”, ci ha spiegato Cristina Ferez, Lead Character Concept Artist. Respawn Entertainment è partita da un concept medievale, quasi da cavaliere, per poi rifinire il tutto con un aspetto moderno e in linea con l’ambientazione di Apex Legends. “C’erano alcuni punti che volevamo mantenere, come ad esempio il fatto che per noi fosse un cavaliere”, ha aggiunto Ferez durante il suo intervento. Inserire un logo è decisamente importante e quello di Newcastle rappresenta il castello, lo scudo e la doppia vita di Jackson. “Era anche importane mantenere l’aspetto del papà. Un po’ con il corpo, volevamo dimostrare come la sua vita fosse relativamente tranquilla”.

Come si gioca Newcastle

Oltre all’aspetto della nuova Leggenda, Respawn Entertainment ha anche parlato un po’ del gameplay e delle sue abilità. A farlo è stato Devan McGuire, Senior Game Designer del team di sviluppo, che ha svelato alcuni dettagli riguardanti la produzione del nuovo personaggio di Apex Legends. “Avevamo cominciato a pensare a Newcastle nel 2020 e sperimentato un po’ con i difensori. Uno di questi prototipi era davvero convincente e poi il team ha cominciato a parlare di introdurre Jackson all’interno del gioco, soprattutto per via della sua vita e del suo atteggiamento: è un papà, ha una famiglia ed è un protettore”, le parole di McGuire dichiarate durante il nostro incontro. “Abbiamo deciso che Newcastle dovesse proteggere i suoi alleati. Di andare da qualcuno che è in pericolo e aiutarlo, in tempo”, ha continuato McGuire.

Quali sono però i punti di forza di Newcastle? Tanti e sono ovviamente tutti diversi. Si comincia con l’abilità Passiva, chiamata Ancora di Salvezza: la nuova Leggenda utilizzo un suo scudo rianimatore da polso, che protegge se stesso e il suo compagni dal fuoco in arrivo, mentre rianima e porta in salvo il suo alleato. Questo scudo è alimentato dallo stesso Knockdown Shield, quindi più si trovano oggetti simili con un livello più alto, più l’abilità sarà maggiore. Si passa poi all’abilità Tattica, che include uno scudo mobile: Newcastle è in grado di creare uno scudo energetico sospeso e controllare il suo movimento per adattarsi alle varie fasi della battaglia e allo stesso terreno di gioco. Infine troviamo la Ultimate, chiamata Fortezza, che ha due punti di forza: la Leggenda estrare lo scudo dalla schiena, lo sbatte a terra e attiva la costruzione di una fortezza che aiuta la squadra a difendersi. Da non sottovalutare anche il suo atletismo: Newcastle salta e copre grandi distanze, oltre che a raggrupparsi rapidamente con i suoi alleati. Mirando ad un singolo alleato, ad esempio, si può arrivare fin subito da lui per difenderlo.

“Con queste abilità volevamo creare un personaggio in grado di aiutare gli altri. Non vuole lasciare indietro nessuno, non ha paura di essere colpito. Abbiamo creato questo sistema dove Newcastle difende, ma c’è anche bisogno di portarlo da chi ne ha bisogno: si tratta di un modo per incoraggiare i giocatori ad aiutare. Lo scudo con cui abbiamo equipaggiato il personaggio incoraggia gli utenti ad andare e soccorrere chi sta cadendo in battaglia”, ha concluso McGuire durante la sua presentazione.

Newcastle si aggiungerà al roster di Apex Legends il 10 maggio 2022, la stessa data di lancio di Saviors, la stagione 13 del Battle Royale di Respawn Entertainment. Potete dare uno sguardo ai trailer e alle prime immagini della Leggenda in questo articolo.