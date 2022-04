Nel corso della giornata odierna, Electronic Arts e Respawn Entertainment hanno annunciato delle nuove ricompense per Apex Legends Mobile. La versione iOS e Android del Battle Royale, diventato quasi subito un successo nel 2020, è stato ben accolto dalla community, che ha risposto in massa alla pre-registrazione, con oltre 10 milioni di giocatori che hanno manifestato il loro interesse in questa versione del battle royale. Ora il publisher e lo sviluppatore hanno deciso di alzare la posta, inserendo nuovi reward in base ai traguardi delle pre-iscrizioni al gioco.

Come comunicato da Electronic Arts e Respawn Entertainment, ci sono due nuovi oggetti che verranno introdotti come ricompense in Apex Legends Mobile. “Dopo l’apertura del periodo di pre-registrazione di Apex Legends Mobile il 17 marzo, la risposta è stata incredibile. Con milioni di giocatori in tutto il mondo che aspettano la possibilità di giocare su Android e iOS, oggi abbiamo alcune notizie per i vostri lettori riguardanti ulteriori premi di iscrizione”, si legge nel comunicato stampa diffuso da EA.

Le nuove ricompense sono appunto due: la prima è il Diventa Leggendario Holospray e per ottenerlo sono necessarie 15 milioni di pre-registrazioni. Il secondo invece è la skin Sunfire Initiative per Pathfinder e per essere sbloccata necessita di 25 milioni di pre-registrazioni. Le ricompense precedenti invece includevano i seguenti elementi:

Badge pre-registrato — 500.000

Giochi Fatali – Sfondo banner – 1.000.000

Bersaglio unico – posa banner – 2.500.000

Osso duro — Skin epica per l’R99 – 5.000.000

Terra Lavica — Skin epica 10.000.000

Apex Legends Mobile sarà disponibile nel corso dei prossimi mesi per i device iOS e Android e maggiori informazioni sulle ricompense sono già presenti sul sito ufficiale del gioco, che potete raggiungere cliccando qui. Al momento però non ci sono ancora indicazioni sulla data di uscita e i requisiti tecnici. Vi aggiorneremo non appena ci saranno novità in merito, dunque continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le notizie e i prossimi aggiornamenti dal mondo dei videogiochi.