Apex Legends: il pass battaglia esce domani, insieme al nuovo personaggio

Apex Legends presto darà il via alla prima stagione: ecco i dettagli sul pass di battagli e sul nuovo personaggio, Octane.

Respawn Entertainment ha finalmente annunciato quando sarà disponibile il primo pass di battaglia per Apex Legends. A partire da domani, martedì 19 marzo, sarà possibile acquistarlo al costo di 950 monete Apex. Il battle pass includerà una serie di oggetti cosmetici per il gioco.

Gli elementi sbloccati saranno legati a tutti i personaggi del gioco, compresa la nuova Leggenda Octane, che pare sarà rilasciato insieme al pass, con l’inizio della prima stagione di Apex Legends. La maggior parte degli oggetti ottenuti dal pass sono banner e pose, ma ci saranno anche delle skin per Lifeline, Wraith e Mirage. Saranno incluse anche skin per molte armi del gioco. Parliamo di un totale di 100 elementi diversi.

What others call dangerous, Legends call Tuesday. Season 1: Wild Frontier coming at 10:00AM Pacific tomorrow: https://t.co/2ppF4L1WfM pic.twitter.com/ee17eJsCBy — Apex Legends (@PlayApex) March 18, 2019

Giocando, otterremo XP validi sia per salire di livello con il nostro profilo, sia per potenziare il nostro Pass di Battaglia. Man mano che si salirà di livello con il pass, le ricompense diverranno sempre più rare. Per questa stagione, l’oggetto finale sarà una skin rara per il fucile Havoc, la prima arma aggiunta post-lancio.

I giocatori avranno modo di iniziare a fare progressi nel momento stesso nel quale inizierà la prima stagione, indipendentemente dal fatto che abbiano già acquistato il pass o meno. Nel caso nel quale si decida di comprarlo durante la stagione, tutti i progressi raggiunti saranno ritenuti validi e tutte le ricompense sbloccabili saranno ottenute immediatamente.

Inoltre, Respawn Entertainment offrirà una versione facilitata del pass che sarà venduto con già i primi 25 livelli sbloccati, per un costo totale di 2800 monete Apex. Sarà possibile acquistare questo pass o quello da 900 monete a partire da domani, 19 marzo. Diteci, cosa ne pensate della proposta di Respawn Entertainment per Apex Legends? Avete intenzione di comprare il pass, oppure preferite aspettare e capire a che livello arriverete?