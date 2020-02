Apex Legends: il produttore esecutivo lascia Respawn Entertainment

Il genere del Battle Royale è ormai sulla bocca di tutti e Apex Legends non è da meno. Nonostante la forza mediatica del suo rivale Fortnite, Apex è riuscito a ritagliarsi una bella fetta di pubblico aggiudicandosi, durante gli scorsi Game Awards, il premio di miglior multiplayer dell’anno battendo mostri sacri del calibro di Borderlands 3 e Call Of Duty Modern Warfare. Il titolo gratuito di Respawn Entertainment, pubblicato da Eletronic Arts, ha sempre fornito ai propri utenti un flusso costante di contenuti corposi, negli ultimi mesi, migliorando costantemente la qualità dell’opera.

Respawn Entertainment si è visto evolversi quindi attuando diversi cambiamenti nel giro del suo anno di vita. Il più lampante riguarda Vince Zampella che in questo periodo ha assunto il totale controllo della parte dello studio californiano di DICE. Tuttavia quest’ultimo sviluppo ha visto Drew McCoy, membro fondatore ed attuale produttore esecutivo di Apex Legends a lasciare completamente l’azienda. McCoy ha annunciato attraverso il suo profilo ufficiale Twitter la notizia ringraziando tutti i giocatori dal profondo del suo cuore. Una dichiarazione che ha lasciato di stucco gli appassionati del titolo.

Today marks the start of a new adventure for me. I will absolutely cherish the last 10 years I spent helping start Respawn and ship some awesome games alongside amazing people. I'll miss the people the most – the daily arguments, successes, failures, and everything inbetween. 1/2

— Drew McCoy (@DKo5) February 24, 2020