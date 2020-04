Apex Legends: novità a tema Titanfall nella Stagione 5?

Apex Legends, il battle royale di casa Respawn Entertainment attualmente impegnato nella Stagione 4, sembra che molto presto vedrà l’arrivo della Stagione 5 che andrà ad includere delle grandi sorprese per tutti i fan di Titanfall, questo secondo alcuni indizi trapelati dalla software house.

Nel corso di un’intervista pubblicata sul numero di Game Informer agli sviluppatori di Respawn è stato chiesto se nella nuova Stagione arriveranno dei nuovi contenuti dedicata alla saga di Titanfall, dato che la serie di Apex Legends è legata in termini di ambientazione, al mondo di gioco e alla lore. Del resto sono in tanti i giocatori che vorrebbero vedere un suo ritorno e quale occasione migliore se non quello di introdurre dei contenuti a tema dello sparatutto.

In merito alla questione, gli sviluppatori hanno dichiarato che: “Stiamo sempre portando nuove cose dall’universo di Titanfall, abbiamo costruito un mondo fantastico con Titanfall e Titanfall 2 e vogliamo essere sicuri di portarlo avanti”. Infine hanno poi concluso dicendo: “Potrebbe esserci una sorpresa molto piacevole per i fan di Titanfall nella Stagione 5.”

Vi ricordiamo che nella Stagione 4. tra le varie novità, ha visto l’introduzione di Revenant, personaggio dotato di nuove abilità che si fa largo tra le leggende del gioco. Inoltre per chi magari si fosse perso questa nuova espansione, oltre alla nuova leggenda c’è stato un aggiornamento mappe, una nuova arma, battle pass e la serie classificata 3: tante novità che in questo periodo data la situazione causata dell’emergenza coronavirus faranno molto al caso vostro.

Come sempre rimanete sintonizzati sul nostro sito per tutte le novità a riguardo della Stagione 5 di Apex Legends.