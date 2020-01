Apex Legends: trailer di lancio per Revenant

Diversi giorni fa vi abbiamo parlato di un nuovo eroe che sarebbe stato annunciato su Apex Legends. Il videogioco Battle Royale sviluppato da Respawn Entertainment e pubblicato da Electronic Arts è pronto a dare il benvenuto alla quarta stagione presentando un’altra nuova Leggenda: Revenant. Il titolo è uscito lo scorso 4 febbraio in formula Free To Play registrando ben 50 milioni di utenze al suo primo mese di vita, di cui 10 milioni solo nelle prime 72 ore dal rilascio ufficiale.

Gli sviluppatori descrivono Revenant come un Cyborg ossessionato dalla vendetta e consumato dall’odio. Nel trailer, che potete vedere qui sotto, possiamo notare come la Leggenda usi attacchi a dir poco soprannaturali. Un assassino estremo, che va a caccia di una delle sue prede, tale Marcus Andrade con una cospicua taglia sulla sua testa in un filmato davvero violento e malinconico che vi consigliamo di guardare tutto d’un fiato.

Ricordiamo che la stagione 4 del titolo inizierà ufficialmente il 4 febbraio e, oltre alle nuove leggende Revenant e Forge, porterà con sé anche un nuovo Pass Battaglia con diverse ricompense come Skin, Pack Apex, Pack musicali e schermate di caricamento. Inoltre i giocatori potranno maneggiare Sentinel, un nuovo fucile da precisione a otturatore scorrevole. Infine i ragazzi di Respawn hanno annunciato la modalità classificata Serie 3, che includerà nuove divisioni di sei settimane, il nuovo livello Master e molto altro ancora.

Cosa ne pensate di questa nuova Leggenda? Siete pronti per la stagione 4? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto. Come sempre vi ricordiamo di seguire le nostre pagine per tutte le informazioni riguardanti Apex Legends e la sua nuova stagione.