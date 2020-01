Apex Legends: la Stagione 4 vedrà l’arrivo di un altro eroe oltre a Forge?

Settimana scorsa è andata in onda la diretta dedicata all’annuncio della Stagione 4 di Apex Legends. Il team di Respawn Entertainment che si dedicata allo sviluppo continuo del proprio battle royale ha parlato di quelle che saranno le novità che verranno inserite nella nuova stagione, ma a quanto pare sembra che non sia stato dichiarato proprio tutto tutto quello che lo studio ha in serbo per i giocatori del titolo free-to-play.

Stando a un nuovo rumor, la Stagione 4 vedrà finalmente l’arrivo di Revenant nel roster delle Leggende giocabili. I primi indizi su questo personaggio arrivano direttamente dalla terza stagione, ma fino a questo momento non si è mai concretizzato il suo arrivo all’interno del battle royale. Se questo leak dovesse rivelarsi esatto, Revenant andrebbe ad aggiungersi a Forge, la Leggenda già annunciata per la Stagione 4.

Apex Legends_20190204233145

L’indizio che sta facendo pensare i giocatori di un possibile arrivo di Revenant riguardano la presenza di un banner dello stesso personaggio che è stato “accidentalmente” mostrato durante la scorsa trasmissione degli sviluppatori. Ma ora che Respawn ha confermato i primi dettagli della Stagione 4, l’attenzione si è chiaramente spostata su Forge, ma che fine farà Revenant?

Oltre a tutto ciò, l’utente di Reddit That1miningguy ha trovato un poster ufficiale dedicato proprio a Revenant sul sito di assistenza della community di EA. Un ulteriore indizio che sembra far trapelare le intenzioni di Respawn di far esordire questo personaggio all’interno di Apex Legends, ciò che vien da chiedersi al momento però è: quando? Che ne pensate di questa situazione? Diteci la vostra nella sezione dedicata ai commenti.