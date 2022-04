In un video pubblicato sul suo canale YouTube, un famoso content creator di Apex Legends noto come Skeptation ha sottolineato che ci sono ancora segreti che aspettano di essere scoperti nel battle royale distribuito da EA. Nello specifico, lo youtuber ha trovato una stanza segreta all’interno del mercato su Kings Canyon. Se alcuni giocatori probabilmente sono già a conoscenza della stanza, molti probabilmente non sanno che quest’area è effettivamente accessibile.

In una breve clip, Skeptation ha rivelato che i giocatori di Apex Legends possono accedere a questa stanza segreta giocando nei panni di Loba. All’interno del video sono mostrati tutti i passaggi necessari ad accedere in questa sezione di mappa. Secondo lo youtuber, la chiave per entrare nella stanza è usare l’abilità tattica di Loba. Puntando con attenzione il braccialetto verso una piccola fessura nel muro, i giocatori possono infatti tele trasportarsi all’interno della stanza.

Oltre al fascino derivato dallo scoprire l’accesso a questa stanza segreta, Skeptation ha notato anche che quest’area potrebbe fungere da vantaggio strategico durante le partite su Apex Legends. All’interno di questa stanza segreta, infatti, c’è un angolo in cui i giocatori possono stare in piedi che rende impossibile per i nemici sparargli. Di conseguenza, questo è un ottimo posto per appostarsi durante le partite classificate. Inoltre, quando i giocatori vogliono lasciare la stanza, devono semplicemente lanciare indietro il loro braccialetto di Loba attraverso la stessa fessura da cui sono entrati.

Sarà interessante vedere come gli sviluppatori di Respawn Entertainment reagiranno a questa scoperta su Kings Canyon. Nonostante Skeptation segnala che questa stanza segreta è probabilmente utilizzabile da anni, è possibile che sempre più persone la inizino ad utilizzare da ora in avanti. Staremo a vedere se Apex Legend riceverà a breve una patch per impedire ai giocatori di utilizzare questo glitch per ottenere vantaggi durante le partite. Vi ricordiamo, inoltre, che il titolo è in arrivo anche in versione mobile e che i gadget ad esso ispirato sono molteplici. Non perdetevi questa sd per Nintendo Switch.