Dopo il caso eclatante di Cyberpunk 2077, sia il settore videoludico che molti appassionati si sono fermati a trarre diverse conclusioni. Non è un caso che sempre più giochi vengano rimandati, anche per più volte di seguito, affinché il progetto possa venire lanciato nel miglior modo possibile. Di recente, però, sempre più sviluppatori stanno uscendo allo scoperto sfogandosi contro tutta una serie di situazioni tutt’altro che felici, come questo sviluppatore Ubisoft.

A parlare in questi giorni è stato Joe Hobbs, artista che lavora presso lo studio Ubisoft Annecy, il quale ha voluto utilizzare il proprio spazio pubblico su Twitter per sfogarsi su quanto può accadere ad alcuni sviluppatori nel periodo di lancio di un gioco. Quando si lancia un nuovo gioco dovrebbe essere un momento di grande felicità e soddisfazione, ma sembra che non sempre le cose siano così idilliache, soprattutto quando la community di appassionati si comporta in malo modo con le persone che hanno curato amorevolmente un dato progetto.

“Da sviluppatore di videogiochi, il periodo del rilascio di un gioco dovrebbe essere la parte più eccitante, ma i social media e i giocatori lo rendono un’esperienza orribile per chiunque dichiari pubblicamente quali sono i giochi in cui è stato coinvolto. Ho ricevuto minacce di morte in passato per The Division 2. È inaccettabile”, ha dichiarato l’artista Ubisoft in un primo post, per poi andare più nel dettaglio.

As a game dev, releasing a game should be the most exciting part, but social media and general gamer entitlement make it a horrid experience for any of us who are public about what games we're involved in. I've received death threats in the past over Division 2. It's unacceptable — Joe Hobbs (@JLHGameArt) July 17, 2022

“La cosa triste è che la maggior parte degli sviluppatori decidono di andare completamente in blackout sui social media per settimane dopo il lancio di qualsiasi cosa su cui abbiano lavorato, e lo consiglierei vivamente. Riposatevi, ricaricate le energie dopo l’impegno nel periodo di lancio del gioco. La gente dirà cose tossiche, qualunque cosa facciate”, Joe Hobbs ha concluso così il suo sfogo, il quale ha toccato molti punti poco felici di questa situazione che ci auguriamo vivamente possa essere debellata il prima possibile.