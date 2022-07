Fin dalla sua uscita, diversi modder hanno lavorato ad add-on e contenuti decisamente originali per Cyberpunk 2077. Come riportato dai colleghi di PCGamesN, però, negli ultimi giorni ha fatto scalpore una particolare mod, che permette di creare un vero e proprio companion per le battaglie. Il tutto, ovviamente, in pieno stile della corrente letteraria e delle atmosfere del gioco basato su cartaceo creato da Mike Pondsmith.

Non è una novità. I companion, in alcuni giochi di ruolo in prima persona, sono diventati praticamente essenziali e molto spesso iconici, come per esempio Dogmeat di Fallout. In Cyberpunk 2077, tuttavia, CD Projekt RED non ci ha mai dato la possibilità di avere un vero e proprio companion, al di là di alcune quest legate alla storyline. Ora però, grazie a questa mod, è possibile crearsi da zero il compagno perfetto da poter utilizzare in battaglia. E no, non è un NPC, ma uno splendido drone.

La mod si chiama Drone Companions ed è stata creata dal modder Scissors. Questa particolare mod inserisce un nuovo sistema operativo nel gioco di casa CD Projekt RED, chiamato TechDeck, molto simile al CyberDeck. Una volta equipaggiato, però, il nuovo sistema operativo permette ai giocatori di poter utilizzare una serie di componenti per costruire dei robot, che ci serviranno per non affrontare le battaglie in solitaria. La mod è disponibile su Nexus, con tanto di guida all’installazione, che vi invitiamo ovviamente a seguire per non sbagliare ed evitare errori che potrebbero comprometterne il corretto funzionamento. Potete anche dare uno sguardo al video di gameplay della mod, disponibile subito qui in basso.

Cyberpunk 2077 è disponibile dal 10 dicembre 2020 per PlayStation 4, Xbox One e PC. Nel corso degli ultimi mesi ha debuttato la versione next gen, esclusiva per Xbox Series S, Xbox Series X e PlayStation 5, insieme a un corposo update che ha aggiunto nuovi elementi di gameplay e sistemato diversi bug. Continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo.