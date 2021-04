Assassin’s Creed: i vecchi personaggi potrebbero tornare

Il finale di Assassin’s Creed Valhalla, ha aperto indubbiamente nuove prospettive per il continuo della saga degli Assassini di Ubisoft. Nonostante i ritmi un po’ lenti del gioco, la conclusione dell’avventura del vichingo Eivor del Clan del Corvo, è stata a dir poco al cardiopalma; ma anche molto riflessiva. Qualora non aveste finito il titolo, vi sconsigliamo di continuare a leggere il seguente articolo, in quanto (ovviamente) analizzeremo le recenti dichiarazioni di Alain Mercieca, senior writer di Valhalla.

Oltre all’Ordine degli Antichi, il fulcro cardine della narrazione dell’ultimo Assassin’s Creed riguarda gli Isu: l’evoluta civiltà che regnò sul mondo fino a 70.000 anni (circa) prima degli eventi della saga. Dopo aver ottenuto un’alleanza con tutte le regioni d’Inghilterra, Eivor e Sigurd si recarono nuovamente in Norvegia per trovare il Valhalla che, in realtà, non è che una simulazione all’interno di ‘Yggdrasil’, un potente macchinario Isu in grado di calcolare (e quindi prevedere ed esaminare attraverso le simulazioni) le possibili realtà.

Stando alle parole di Mercieca, il finale di Assassin’s Creed Valhalla potrebbe plasmare in modo molto particolare tutto il resto della storia che collegherà quest’ultima iterazione con i futuri capitoli della saga Ubisioft. In particolare, lo scrittore sembra fare l’occhiolino al destino dei personaggi che abbiamo già incontrato nei giochi precedenti della saga, dichiarando che: “il finale di Valhalla apre a nuove possibilità per vecchi e nuovi personaggi di Assassin’s Creed, anche se ora è presto per dire in che modo”.

Ovviamente al momento queste dichiarazioni risultano essere completamente fumose e prive di senso, ma di certo la curiosità che ruota attorno alla saga di Ubisoft si sta facendo molto fitta in questo periodo; con i fan che non vedono l’ora di scoprire quale sarà la direzione del brand ora che Valhalla ha concluso una fase narrativa della serie.