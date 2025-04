Videogiochi open world | I migliori del 2025

Tra i generi più amati dai giocatori di tutto il mondo non possiamo certo non annoverare anche gli open world, ossia tutti quei videogiochi che ci permettono di girovagare ed esplorare in completa libertà l’intero mondo di gioco. Certo, nel corso degli anni abbiamo visto più di un titolo del genere risultare fin troppo annacquato o senza mordente, ma è innegabile come un buon open world sappia restituire delle emozioni e delle atmosfere a dir poco impareggiabili da altre opere. Giochi come The Legend of Zelda Breath of the Wild e The Witcher 3, ossia due tra i migliori open world sul mercato, sono infatti due limpidissimi esempi della bontà del genere e, proprio per meglio aiutarvi a non perdere ore sul titolo sbagliato, abbiamo raccolto per voi in questo corposo elenco i migliori videogiochi open world ad oggi sul mercato.

Se siete alla ricerca di qualche buon videogioco ma di un altro genere, nessun problema: potete infatti trovare sempre sulle nostre pagine degli articoli dedicati ai migliori stealth, ai migliori strategici, ai migliori giochi d’azione e molti altri ancora. Bando però ora alle chiacchiere e immergiamoci subito in quelli che per noi sono i migliori open world ad oggi presenti sul mercato.

The Legend of Zelda Breath of the Wild (e Tears of the Kingdom)

Non potevamo che iniziare questa lista se non con quello che è molto probabilmente il vero capolavoro della generazione, un titolo in grado di portare a livelli qualitativi inauditi una saga già di per sé conosciuta come una delle più apprezzate dell’intero panorama videoludico. Trovare dei punti deboli all’ultima avventura di Link è un’impresa assolutamente ardua e tra uno stile grafico riuscitissimo, delle ambientazioni mozzafiato ed un gameplay coi contro fiocchi i punti deboli di The Legend of Zelda Breath of the Wild sono veramente pochissimi. Se possedete Nintendo Switch e non lo avete ancora fatto, fidatevi di noi: recuperate il primo possibile questo grandissimo titolo!

Lo stesso vale per il riuscitissimo sequel: Tears of the Kingdom ti riporta nel vasto e misterioso regno di Hyrule, ma questa volta, il cielo e le profondità inesplorate ti attendono. Nei panni di Link, dovrai affrontare una nuova minaccia che incombe sul regno, esplorando isole fluttuanti, abissi oscuri e un mondo di Hyrule trasformato da un cataclisma.

L'esperienza di gioco è un open-world senza precedenti, dove la libertà di esplorazione è portata a nuovi livelli. Grazie alle nuove abilità di Link, potrai creare veicoli, costruire strutture e manipolare l'ambiente in modi impensabili. L'immaginazione è il tuo unico limite.

Elden Ring

C'è poco da girarci intorno: non inserire Elden Ring in questa lista dei migliori videogiochi open world in circolazione sarebbe equivalso a un crimine di lesa maestà. Dopo le incredibili prove sui Dark Souls, Bloodborne e il superbo Sekiro, From Software è ormai un vero e mostro sacro degli action-RPG. Il salto all'open world più classico con Elden Ring non può quindi non essere inscritto a forza tra i titoli più interessanti degli ultimi anni e tra i migliori videogiochi open world sul mercato. Un successo, insomma, annunciato, che ha saputo conquistare milioni di giocatori dal lancio ad oggi.

Hogwarts Legacy

Hogwarts Legacy ti catapulta nel cuore del mondo magico, nel tardo 1800, dove potrai vestire i panni di uno studente della leggendaria scuola di magia e stregoneria di Hogwarts. Lontano dalle vicende di Harry Potter, avrai la possibilità di creare il tuo personaggio, scegliere la tua casa, frequentare lezioni e forgiare il tuo destino in un'epoca ricca di misteri e pericoli.

L'esperienza di gioco è un open-world immersivo, dove l'esplorazione è la chiave per svelare i segreti di Hogwarts e delle terre circostanti. Potrai passeggiare per i corridoi del castello, esplorare la Foresta Proibita, visitare il villaggio di Hogsmeade e avventurarti in antiche rovine. Il sistema di combattimento è dinamico e coinvolgente, con un'ampia varietà di incantesimi e abilità magiche da apprendere e padroneggiare. Dovrai affrontare creature magiche, duellare con altri maghi e svelare antiche minacce che incombono sul mondo magico.

Horizon Forbidden West

]Tra le principali esclusive PlayStation possiamo trovare Horizon Forbidden West, seguito dell'apprezzatissimo Horizon Zero Dawn, un open world con un'ambientazione unica e un aspetto tecnico degno di nota Un gioco che, come racconta la nostra recensione: "riesce a mantenere alte le premesse che ci avevano stuzzicato nel primo capitolo, riformulando e rafforzando alcuni punti deboli". Un qualcosa, insomma, di imprescindibile per tutti coloro che possiedono una console PlayStation e amano gli open world.

The Witcher 3

Nonostante sia stato rilasciato oramai diversi anni fa, è impossibile non annoverare in questo ricco elenco quel capolavoro di The Witcher 3. Il titolo di CD Projekt Red è infatti un’opera sublime, longeva e corposa, in grado di regalare centinaia e centinaia di ore di gioco senza mai venire alla noia. A rendere il tutto ancor più ghiotto sono poi i due DLC del titolo, ossia Hearts of Stone e Blood and Wine, entrambi inclusi nella Game of The Year Edition del gioco ed in grado di innalzare drasticamente la qualità ludica di The Witcher 3. Se amate gli Action-GDR e le ambientazioni fantasy non troverete miglior open world di questo.

Far Cry 6

Ok, ok: forse, come del resto riporta anche la nostra recensione, Far Cry 6 non è certo il miglior esponente della celebre saga sparacchina di Ubisoft, ma abbiamo deciso di includerlo comunque in questa lista per una lunga serie di motivazioni. L'isola di Yara, la location del titolo, è infatti un grandissimo e irresistibile parco dei divertimenti, con la libertà concessaci dal gioco che rende Far Cry 6 sicuramente uno dei migliori open world sul mercato per chi ama gli FPS. Insomma, se vi piace girare per luoghi splendidi e sparare a qualsiasi cosa si muove, o quasi, Far Cry 6 è il gioco che fa decisamente per voi!

Cyberpunk 2077

Dopo una serie di update che hanno sistemato e reso ancor più affascinante l'opera di CD Projekt Red, era decisamente impossibile non inserire in questa lista dei migliori videogiochi open world Cyberpunk 2077. L'ultima fatica del talentuoso team polacco è infatti un'affascinante e strutturata avventura in un irresistibile mondo cyberpunk, dove è facile perdersi, ammaliati da quanto orchestrato per l'occasione. Soprattutto grazie al recente update è innegabile come Cyberpunk 2077 sia sicuramente uno degli open world più interessanti sul mercato, nonché una delle opere più ambiziose di sempre.

Red Dead Redemption 2

Red Dead Redemption 2 è uno di quei titoli che non ha bisogno di presentazioni, con il western di Rockstar Games che ha saputo ritagliarsi una fama di tutto rispetto del corso degli ultimi anni. Innegabile, infatti, come Red Dead Redemption 2 sia uno tra i migliori open world ad oggi sul mercato, nonché, come riporta anche la nostra recensione, un titolo per cui gli elogi si sprecano: "un'opera mastodontica, impressionante sotto tutti i punti di vista. Una produzione che sembra arrivare direttamente dal futuro e che, inevitabilmente, influenzerà tutti i videogiochi che verranno. Tecnicamente eccelso, propone soluzioni di gameplay inedite e le contestualizza in un mondo di gioco ricco e appassionante." Red Dead Redemption 2 è quindi assolutamente uno dei migliori open world di sempre, assolutamente imperdibile per qualsiasi appassionato di videogiochi.

Forza Horizon 5

Forza Horizon 5 è un po’ la mosca bianca di questo corposo elenco dei migliori open world, trattandosi di un racing game e non di un action game/tps come gli altri esponenti di questa lista. Non inserire il capolavoro di Playground Games tra i migliori open world ad oggi sul mercato sarebbe però stato un grandissimo errore, considerando soprattutto la grandissima qualità del titolo. La software house britannica con questo quinto capitolo della celeberrima saga di racing game arcade è infatti riuscita a sublimare una formula di gioco già di per sé pazzesca, regalandoci uno dei titoli più belli e frenetici di questa generazione. Se amate il genere non potete assolutamente farne a meno: Forza Horizon 5 merita di essere esplorato da cima a fondo!

GTA 5

Nonostante sia presente sul mercato da oramai 10 anni, nell'attesa del prossimo capitolo della serie GTA 5 resta senza troppi problemi ancor oggi uno dei migliori open world sul mercato, con migliaia e migliaia di giocatori che affollano ogni giorno i server del gioco. Il titolo di Rockstar Games è infatti un prodotto sopraffino, divertente ed estremamente versatile, che ha saputo sopravvivere al corso del tempo grazie ad una quantità di contenuti impressionante, come ad esempio il tanto decantato GTA Online. A certificare ulteriormente come l’età dell’oro di GTA 5 sia ancora lungi dal vedere una conclusione è il recente annuncio del titolo anche per l’attesissima next gen: un certificato di valore decisamente indissolubile e che conferma la bontà ludica di GTA 5.

The Elder Scrolls V Skyrim

Quando si pensa a un gioco open world fantasy è impossibile non far scorrere il pensiero a sua maestà The Elder Scrolls V Skyrim, ossia a quello che è molto probabilmente l'action-RPG dalle tematiche fantasy per antonomasia. Un'opera enorme, piena di cose da fare e vedere, in grado di affascinare milioni di giocatori da diversi anni a questa parte. Nel caso non l'abbiate ancora recuperato, The Elder Scrolls V Skyrim è assolutamente un gioco da non perdere.

Come scegliere i migliori videogiochi open world

Non tutti i videogiochi open world sono uguali e andare a scegliere i migliori non è certo un’impresa semplice. Gli aspetti da tenere in considerazione sono infatti molteplici, a partire ovviamente da quello più soggettivo, ossia il gusto personale. Proprio per aiutarvi il più possibile nella vostra ricerca, abbiamo elencato dei semplici ma utili consigli in grado di darvi una mano a trovare quelli che sono i migliori videogiochi open world, qualsiasi siano i vostri gusti e le vostre esigenze.

Come funziona un open world

Magari per molti potrebbe trattarsi di alcune domande scontate, ma perché proprio dei videogiochi open world? E, soprattutto, cosa vuol dire gioco open world? Per farla semplice si tratta di tutti quei titoli che consentono al giocatore di muoversi in totale libertà per una mappa più o meno grande, spesso e volentieri disseminata di missioni secondarie e tante altre cose da fare. Non solo quest lineari e costruite su binari, ma una libertà che riesce ad aumentare sensibilmente la durata del titolo. Al netto del rischio di risultare talvolta dispersivi, i videogiochi open world sono quindi particolarmente consigliati per chi vuole immergersi in qualche grande mondo ed esercitare in esso in totale libertà il proprio libero arbitrio videoludico.

In questi giochi potrete quindi attraversare praterie e scalare montagne, cercare tesori o rilassarvi in qualche tranquillo villaggio. Montagne innevate, floride praterie e, perché no, pure città devastate da cataclismi o altro: qualsiasi cosa di cui siete alla ricerca, molto probabilmente potete trovarla in un gioco open world e, soprattutto, potete farlo nel modo a voi più congeniale. Dritti al punto o attraverso il giro lungo per scoprire i misteri del luogo: in questi giochi l’unico limite è la vostra fantasia.

Tipologie di open world

Magari per molti questo punto è già limpido, ma è importante sottolineare come, nonostante siano uniti da più aspetti comuni, i videogiochi open world non appartengono tutti allo stesso genere. Tra di essi possiamo ad esempio trovare:

Action-RPG o RPG: probabilmente la categoria classica, a cui appartengono i principali mostri sacri del genere. Si tratta di quei titoli in cui avremmo un impianto da gioco di ruolo, con statistiche, armi da cambiare e così via e a cui appartengono titoli come The Legend of Zelda Breath of the Wild o The Witcher 3;

probabilmente la categoria classica, a cui appartengono i principali mostri sacri del genere. Si tratta di quei titoli in cui avremmo un impianto da gioco di ruolo, con statistiche, armi da cambiare e così via e a cui appartengono titoli come o Sparatutto : tipologia di giochi open world a cui fanno capo titoli come Far Cry 6 o Just Cause 4 e che consentono di muoversi in totale libertà in qualche grande mappa di gioco portandosi con sé un vero e proprio arsenale da utilizzare in tutta libertà

: tipologia di giochi open world a cui fanno capo titoli come Far Cry 6 o Just Cause 4 e che consentono di muoversi in totale libertà in qualche grande mappa di gioco portandosi con sé un vero e proprio arsenale da utilizzare in tutta libertà Racing game: magari non l’avreste mai detto, ma tra i migliori open world è possibile trovare anche dei racing game, come l’ottimo Forza Horizon 5 o l’antesignano Test Drive Unlimited. Due o quattro ruote e una bellissima location in cui gareggiare: che volere di più?

Oltre a queste tipologie di open world ne esistono anche molte altre, che ibridano aspetti di queste o si cimentano in categorie ancor differenti. Il bello dei giochi open world è infatti anche il loro essere in grado di aprirsi ai gusti più diversi e alle più variegate tipologie di gioco, riuscendo a risultare appetibili per un gran numero di palati. Insomma, fare attenzione al genere nella ricerca dei migliori videogiochi open world è essenziale per ottenere il massimo dalla propria scelta.

Ambientazione

Altro aspetto da tenere in grande considerazione è sicuramente l’ambientazione: preferite qualcosa di più moderno, come GTA 5, o volete invece un’esperienza fantasy alla The Elder Scrolls V Skyrim? Sicuri di non essere invece alla ricerca del futuro distopico di Cyberpunk 2077?

A concorrere all’appeal di un titolo, infatti, non è solo la bontà del gameplay, la caratterizzazione dei personaggi, l’aspetto tecnico e così via, ma anche quello che è il setting. Trovarne uno adatto alle proprie corde o con una tematica che ci intriga particolarmente, infatti, ne aumenta di molto l’appetibilità, rendendolo più interessante ai nostri occhi e più appagante da giocare. Senza trascurare gli altri aspetti del gioco, insomma, è cosa buona e giusta tenere in considerazione anche l’ambientazione: se odiate il deserto, ad esempio, magari è il caso di cercare un titolo ambientato altrove, no?

Prezzo

Come potrete immaginare, abbiamo deciso di inserire in questo articolo solamente quelli che per noi sono i migliori videogiochi open world attualmente presenti sul mercato, senza farci condizionare da nessuna limitazione di sorta. Il che significa che nel nostro elenco qui sopra potete trovare un po’ di tutto, a partire dall’ultima uscita sul mercato fino ad arrivare a qualche ancora validissima gloria di qualche anno fa.

Sia nel caso non abbiate un budget sostanzioso, sia che invece vogliate gettarvi su un titolo recente e dotato delle ultime migliorie grafiche, insomma, in questo articolo sui migliori open world sul mercato troverete sicuramente qualcosa per voi.

Piattaforma di gioco

PlayStation, Xbox, Nintendo Switch e PC: come ormai avrete avuto modo di capire se amate i videogiochi, non tutti sono disponibili per ogni piattaforma. Alcuni, come Red Dead Redemption 2 sono infatti disponibili più o meno ovunque, mentre altri, come Horizon Forbidden West per PlayStation o The Legend of Zelda Breath of the Wild per Nintendo Switch, sono esclusive di una singola famiglia di console.

Gli open world che deciderete di acquistare, così come qualsiasi altra tipologia di videogioco dalla notte dei tempi, devono essere acquistati per la console in vostro possesso. Un PC, per esempio, non è in grado di far funzionare un titolo per PlayStation, mentre su Nintendo Switch non potrete godervi in nessun modo un open world per Xbox e così via. Un qualcosa che per molti sarà banale e quasi ovvio, ma che necessita in ogni caso di essere fatto ben presente se non si è degli esperti del mondo videoludico. Tenerlo a mente, infatti, consentirà di evitarvi brutte sorprese e anche di buttare qualche decina di euro.