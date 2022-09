Dopo i numerosi rumours dei giorni scorsi, Ubisoft ha finalmente ufficializzato Assassin’s Creed Mirage. Il nuovo capitolo della celebre serie sugli assassini avrà, inoltre, una presentazione in piena regola prevista nel giro di pochi giorni. Considerando l’affidabilità delle voci circolate negli ultimi giorni, l’annuncio era ormai nell’aria ma siamo lieti di scoprire che potremo probabilmente già vedere le prime immagini a breve.

L’annuncio ufficiale arriva con l’aggiunta di una nuova immagine per Assassin’s Creed Mirage. Questa si affianca a quella trapelata nella giornata di oggi che mostra una porta enorme davanti alla quale il nostro personaggio si trova in piedi a fissare le ombre minacciose di nemici armati di sciabola. Data l’ambientazione del titolo, è possibile che questa scena sia un riferimento ad Alì Babà e i 40 ladroni. La porta, infatti, sembra proprio l’accesso al covo segreto dei furfanti presenti nella favola che ha ispirato moltissimi contenuti letterari e cinematografici.

Questo, infatti, conferma i rumours che volevano Assassin’s Creed Mirage ambientato a Bagdad o, comunque, nei territori del Medio Oriente. Nel nuovo titolo di Ubisoft, inoltre, vestiremo i panni di Basim durante l’Anarchia di Samarra avvenuta tra l’860 e l’870. Ovviamente, avremo delle informazioni più precise sulla trama e l’ambientazione durante l’evento di presentazione, per cui vi consigliamo di prendere ancora una volta con le pinze ogni indizio di trama.

Assassin’s Creed Mirage sarà presentato il 10 settembre 2022 durante il prossimo Ubisoft Forward. Inoltre, secondo una fuga di notizie avvenuta nella giornata odierna proprio sullo store ufficiale di Ubisoft, lo sviluppatore avrebbe già pronto il primo dei contenuti aggiuntivi per il nuovo titolo. Oltre all’immagine di Mirage, infatti, ha lasciato trapelare un’immagine del presunto DLC per il titolo, chiamato proprio The Forty Thieves. Quest’ultimo indizio, dunque, andrebbe a confermare quanto detto in precedenza sulla favola di Alì Babà e i 40 ladroni.