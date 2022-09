Oramai ci siamo: il prossimo Assassin’s Creed si chiamerà (salvo sorprese) Mirage. Vi avevamo già riportato alcune indiscrezioni sul prossimo capitolo della serie, ma ora sembra tutto davvero troppo ufficiale. Come riportato su Twitter, infatti, Ubisoft ha commesso un “auto leak”, svelando in anticipo quello che potrebbe essere(anzi, che praticamente sarà) il nuovo capitolo della serie.

Il leak, come abbiamo riportato in apertura della notizia, è arrivato direttamente dall’Ubisoft Store. Come è possibile vedere dal tweet poco più in basso, il negozio virtuale del publisher e sviluppatore franco canadese ha pubblicato in anticipo la cover art di uno dei DLC di Assassin’s Creed Mirage. Il contenuto aggiuntivo si chiama The Forty Thieves ed è sostanzialmente il nome anglofono con cui è conosciuta la fiaba di Ali Babà è i Quaranta Ladroni.

Questa fuga di informazioni da parte di Ubisoft conferma sostanzialmente due cose: la prima è l’ambientazione del gioco. Assassin’s Creed Mirage sarà per davvero ambientato a Baghdad o comunque nei territori del medio oriente. La favola di Ali Babà è infatti una delle più conosciute nel folklore iracheno, tanto da essere stata oggetto nel corso dei secoli di racconti, film d’animazione e anche parodie o versioni Disney comparse sui vari numeri di Topolino. La seconda, invece, è che il reveal del nuovo gioco avverrà il 10 settembre 2022, giorno in cui Ubisoft terrà una diretta speciale per celebrare i 15 anni di vita del franchise. Il leak del DLC, inoltre, ci conferma che saranno disponibili ulteriori contenuti aggiuntivi in merito, che espanderanno appunto la storia base del gioco.

#AssassinsCreed Mirage “The Forty Thieves” quest leak online through the Ubisoft Store The Forty Thieves is a popular story in Iraqi folklore Special thanks to @SynthPotato for the images LIKE+RETWEET if you’re ready for Miragehttps://t.co/7d6IPkTnkf@RinoTheBouncer pic.twitter.com/6XxMV7ztEH — CODEX (@TheCodexNetwork) September 1, 2022

Come di consueto, vi invitiamo ad attendere l’annuncio ufficiale del gioco, necessario per scoprire data di uscita e piattaforme di arrivo. Ora però ci sono davvero pochi dubbi: Assassin’s Creed Mirage sarà davvero il prossimo capitolo della serie, salvo appunto clamorosi colpi di scena.