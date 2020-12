Assassin’s Creed Valhalla: volete più punti XP? Ora potete acquistarli

Assassin’s Creed Valhalla è ormai uscito da diverso tempo. L’ultima fatica di Ubisoft risulta essere risulta essere un titolo validissimo che aggiunge inevitabilmente quei tasselli alla Lore del franchise, che sicuramente male non fa. Durante gli anni passati, l’azienda francese è stata accusata spesso dalla community di inserire troppi acquisti a pagamento all’interno dei propri giochi, uno su tutti un boost di punti esperienza introdotto nel capitolo ambientato nell’antica Grecia.

Ebbene, Ubisoft ha così deciso di inserire post lancio lo stesso boost visto in Assassin’s Creed Odissey. Si tratta a tutti gli effetti di un potenziamento di punti esperienza pagato con soldi reali, il quale aiuta in modo davvero incredibile il giocatore. Il non inserimento al lancio di questo speciale boost ha reso felice la community, credendo che la stessa azienda si fosse pentita di averlo inserito nel precedente capitolo. Come tutti ben sapranno, in Assassin’s Creed Valhalla è comunque presente un negozio, il quale può essere usato solo per acquisti estetici e quindi che non minano minimamente sul gameplay.

Con l’introduzione del nuovo aggiornamento, il negozio in-game ha accolto questo speciale potenziamento che, come detto precedentemente, dimezza il tempo di “grinding”, quel grinding che molti giocatori hanno potuto apprezzare nelle centinaia di ore di gioco che offre Assassin’s Creed Valhalla. Il costo è di 1000 crediti, che equivalgono all’incirca a 10 euro. Ubisoft ha dichiarato quanto segue: “Vogliamo dare la possibilità ai giocatori di avanzare nella loro progressione. Questo potrebbe aiutare molto quelle persone che non hanno tanto tempo a disposizione, velocizzando il processo”.

