Atomic Heart: svelati i requisiti per PC

Svelato originariamente nel lontano 2018, Atomic Heart risultava essere un titolo a dir poco interessante. Lo sparatutto in prima persona ambientato in un universo parallelo post guerra fredda aveva sicuramente stupito migliaia e migliaia di giocatori in tutto il mondo in parte anche perché richiamava in tutto e per tutto l’estetica di Fallout. Nonostante questo, il progetto è rimasto in silenzio per parecchio tempo per riemergere durante la metà dello scorso anno. Nonostante la riapparizione, il team di sviluppo Mundfish, ha rivelato ben poco ma, a distanza di mesi abbiamo potuto scovare qualche novità in più.

Al momento infatti sono disponibili i requisiti per PC e, per fortuna di molti, non dovremo avere un computer di fascia alta per poterlo far girare. Un passo in avanti certo, ma ad oggi non esiste ancora una data di uscita ufficiale nonostante siano passati quasi tre anni dalla sua prima apparizione.

Minimi

OS: WINDOWS 7, 8, 8.1, 10 (64-BIT Raccomandati)

Processore: Intel Core i5-2500K@3.3GHz or AMD FX 6300@3.5GHz

Memoria: 6 GB RAM

Grafica: Nvidia GeForce GTX 780 (3 GB) or AMD Radeon R9 290 (4GB)

Spazio: 22 GB

Raccomandati

OS: WINDOWS® 7, 8, 8.1, 10 (64-BIT Required)

Processore: Intel Core i7-4770K@3.5GHz or Ryzen 5 1500X@3.5GHz

Memoria: 8 GB RAM

Grafica: Nvidia GeForce GTX 1060 (6 GB) or AMD Radeon RX 580 (8GB)

Spazio: 22 GB

Atomic Heart ha tutte le carte in regola per diventare una piccola perla indipendente, i richiami a Fallout sono evidenti come anche lo stile che propone. Le nostre sono soltanto speranze in quanto il team russo non ha ancora mostrato dettagli aggiuntivi. Il titolo comunque verrà rilasciato per PC, Xbox Series X/S, PS5, PS4 e Xbox One. Che sia proprio il 2021 l’anno di uscita di questa opera? In ogni caso, vi invitiamo a tenerlo d’occhio.

