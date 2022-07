Sony, con un post sul PlayStation Blog, ha annunciato l’arrivo di Backbone One, un nuovo pad progettato per il gioco su mobile. L’aspetto grafico del controller riprende gli eleganti colori, materiali e finiture ispirati al design del controller wireless DualSense per PS5. Lo stesso vale per i pulsanti frontali trasparenti e il suo aspetto visivamente distintivo. Il controller, inoltre, supporterà altri prodotti per la gamma PS5 come le cuffie 3D Pulse.

Backbone One si pone come il mezzo definitivo per utilizzare PlayStation su iPhone. Sfruttando Remote Play e una connessione internet, infatti, il pad si potrà collegare al nostro dispositivo mobile in modo da utilizzare i nostri titoli per PlayStation 4 e PS5. Il controller, inoltre, come si può vedere nel breve video di presentazione, è pensato per tutte le situazioni in cui ci troviamo a voler giocare fuori casa. La sua dimensione regolabile, inoltre, lo rende adatto a diversi tipi di dispositivi.

Backbone One funziona perfettamente anche con i giochi dell’App Store e altri servizi di streaming di giochi che supportano i controller. Tra questi, sono inclusi titoli come Genshin Impact, Fantasian, Call of Duty: Mobile e altri. I giocatori possono, inoltre, scaricare l’app di Backbone per un’esperienza personalizzata sulla propria console. All’interno dell’app, infatti, vedremo diverse opzioni per customizzare l’aspetto del nostro catalogo.

Infine, Backbone One è alimentato dal dispositivo a cui si collega, quindi non è necessaria la ricarica. Il dispositivo sarà in commercio in gran parte dei paesi mondiali per poi essere lanciato anche in quelli inizialmente mancanti. In casa Sony si dicono entusiasti per il lancio del prodotto e non vedono l’ora che i giocatori possano provarlo e fornire i propri feedback. Dopo la mossa a sorpresa con la quale Sony ha messo piede nel mercato degli eSports, questo nuovo dispositivo renderà felice anche un’altra fetta di giocatori che preferisce portare con sé i propri titoli preferiti.